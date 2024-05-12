Onaylı randevu dönemi yarın başlıyor

Bakan Koca'nın, Ulusal Sağlık Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'nda açıkladığı onaylı randevu dönemi yarın başlayacak.

Son Güncelleme:
Onaylı randevu dönemi yarın başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 9 Mayıs Perşembe Ulusal Sağlık Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı’nda duyurduğu onaylı randevu sistemi yarın kullanıma hazır olacak.

Yeni düzenleme ile hastalar, randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar MHRS uygulaması üzerinden ya da ALO 182 çağrı merkezini arayarak randevu saatini onaylayacak veya gelmeyeceğini bildirecek.

Onaylı randevu sisteminden 65 yaş üstü kişiler ve kanser hastaları muaf olacak.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca
Son Güncelleme:
Meyvenin kraliçesinin tüm ülkede hasadı başladı. Beyne ve hafızaya iyi geliyormuş... Meyvenin kraliçesinin tüm ülkede hasadı başladı. Beyne ve hafızaya iyi geliyormuş...
İsveç'te 4 milyondan fazla kişiyle araştırma yapıldı: Kanser vakalarının yüzde 40'ı obeziteyle bağlantılı Kanser vakalarının yüzde 40'ı obeziteyle bağlantılı
CHP'li İlgezdi'den diyabet sensörlerinin geri ödeme kapsamına alınmamasına tepki: Cumhurbaşkanı da müjde olarak duyurmuştu ama... Diyabet sensörleri geri ödeme kapsamına alınmadı; CHP'li İlgezdi tepki gösterdi
Yeşil fasulyenin daha iyi pişmesi için tencereye 1 kaşık eklenmeliymiş Yeşil fasulyenin daha iyi pişmesi için tencereye 1 kaşık eklenmeliymiş
ÇOK OKUNANLAR
Satıcısı açıkladı: Sıfır otomobilde 250 bin TL indirim fırsatı Sıfır otomobilde 250 bin TL indirim fırsatı
İddia I AKP, torpil için sınavı iptal etti: Yetmedi dekan görevinden alındı AKP, torpil için sınavı iptal etti: Yetmedi dekan görevinden alındı
Aksaray'da üretilip kapış kapış satılıyor: Almanya ve Rusya ilaç yapıyor Aksaray'da üretilip kapış kapış satılıyor: Almanya ve Rusya ilaç yapıyor
Şutsuz biten Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı ile ilgili flaş iddia: Yüklü miktarda beraberlik bahsi oynandı Şutsuz maçla ilgili flaş iddia
İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermemişti... Danıştay kararı bozdu: Eski AKP’li Başkan Taşçı’ya inceleme Danıştay kararı bozdu: Eski AKP’li Başkan Taşçı’ya inceleme