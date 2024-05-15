Onaylı randevu dönemi başladı; mağduriyetler ikiye katlandı

Yeni sistemle hastanede aynı saatte iki veya üç randevunun birden çakıştığını kaydeden hekimler, “Günlük 45 MHRS randevusu olan bir doktor neredeyse 90 hastaya bakıyor. Bakan tüm sorunları göz ardı ediyor” dedi.

BirGün'den Berkay Sağol'un haberine göre, onaylı randevu sistemiyle beraber hastanelerde iki gün boyunca yaşananlarla ilgili bilgi veren Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mine Coşkun, bazı kamu hastanelerinde randevularda çakışmalar yaşadığını belirtti.

Coşkun, şunları söyledi:

“Şu anda hastanelerde aynı saatte iki veya üç randevu birden var. Bu yeni sistemde amaç 10 dakikada bir verilen MHRS randevularının boş kalmamasını sağlamak ama hekimler zaten MHRS randevularının dışında da hastalara bakıyor. Günlük 45 MHRS randevusu olan bir doktor neredeyse 90 hastaya bakıyor. Ancak Bakan tüm sorunları göz ardı ederek, problemin randevuya gelmeyen hastalar olduğuna karar verdi. Örneğin bir çocuk yaşlı babasına MHRS üzerinden randevu alıyor, tarih ve saatini de ona söyleyerek gitmesi gereken birimi belirtiyor. Ancak babanın akıllı telefonu yok ve çocuğu da yoğun olduğu için randevuya onay vermeyi unutuyor. Hasta da o saatte hastaneye gidiyor ama onay verilmediği için MHRS’nin kendisi yerine o saatte başka birine randevu verildiğini görüyor. Böyle olunca hastalar doktorlara rica ederek muayene olmaya çalışacak. Onay vermeyince aynı bölümden 15 gün boyunca randevu alamıyorsunuz ama randevusuz muayene olabiliyorsunuz. Böyle olunca iki tane randevu çakışmış oluyor.”

MÜRACAAT ARTIYOR

2020 yılında tüm sektörlerde ve basamaklarda hekime müracaat 600 milyon iken, 2023 yılında bunun 850 milyona çıktığını belirten Coşkun, şöyle devam etti:

“Hastalara 3 dakikada ne kadar bakılabilir. Ne hekim hizmet verebiliyor, ne hasta hizmet alabiliyor. Hastaneleri işletme, hastaları müşteri anlayışına çeviren sistemden vazgeçmek gerekiyor. Koruyucu sağlık hizmetlerini öncelemek ve basamaklandırılmış sağlık sistemini korumak gerekiyor. Acillerdeki bu yükü azaltmak gerekiyor.”

"TOLERANS HEKİMDEN İSTENİYOR"

Ankara Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

“Odamıza gelen bilgilere göre, bazı kamu hastanelerinde idareciler tarafından, ilk günlerde onay vermeyi unutan hastaların muayene için hastanelere gelmesi durumunda randevu çakışmaları yaşanabileceği, herhangi bir tartışma ya da gerginlik yaşanmaması adına ilk haftalarda bu durumlara hekimlerce tolerans gösterilmesi gerektiği belirtilmektedir. Tolerans göstermesi istenenlerin hekimler olması şaşırtmadı. Tedavi olamayan, 5 dakika ve altında muayene süresinde kendisiyle yeterince ilgilenilmediğini düşünen yurttaşlarımız sisteme yönelik öfkesini sağlıkçılara yansıtmaktadır. Performansa odaklı sağlık hizmeti sunumundan vazgeçilmelidir.”