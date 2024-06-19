Kene yine can aldı! Yer: Çankırı

Çankırı’da hayvancılıkla uğraşan 60 yaşındaki Ali U.’nun vücuduna kene yapışması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ne yakalandı. Hastanede tedavi gören adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayacak hayatını kaybetti.

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Kene yine can aldı! Yer: Çankırı

Yaz aylarının en kötü yanlarından biri olan kene bir can daha aldı. Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde hayvancılıkla uğraşan 60 yaşındaki Ali U.’nun vücuduna kene yapıştı.

Bir süre sonra rahatsızlanan Ali U., hastanede tedavi altına alındı. Ankara’ya sevk edilen Ali U., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konya'da kırmızı alarm! Yaz aylarında kene vakalarında artışKonya'da kırmızı alarm! Yaz aylarında kene vakalarında artışYurttan Haberler

Kaynak: İHA

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