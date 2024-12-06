Hastaneler Doldu Taştı, Virüsler Yeniden Sahnede! Kovid, Grip, Nezle, RSV...

Burun akıntısı, öksürük, ateş ve mide bulantısı şikâyetleriyle hastaneye başvuranların sayısında son günlerde ciddi bir artış yaşanıyor. Uzmanlar, Kovid-19 sonrası dönemde görülen virüs kokteyli durumunun yeniden sahnede olduğunu belirtiyor. Bu durumun, özellikle acil servislerde Kovid, grip, solunum sinsityal virüsü (RSV) ve nezle gibi virüslerin en sık karşılaşılan etkenler olduğunu gösterdiği ifade ediliyor.

Türkiye gazetesinden Ziyneti Kocabıyık’ın haberine göre, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, gribal enfeksiyonların henüz salgın boyutuna ulaşmamakla birlikte belirgin bir artış gösterdiğini vurguladı. Özellikle iş yerleri gibi yakın temasta bulunulan alanlarda hastalığın hızlı yayıldığını belirten Balık, “Nezle, soğuk algınlığı ve grip tablosu yapan virüslerle, Kovid ve Rinovirüs gibi virüsler benzeri yolla bulaşıyorlar. Solunum yoluyla bir insandan diğerine geçiyorlar. Bir iş yerinde biri hasta olduğu zaman bir kişi on kişiyi birden hastalandırabiliyor” dedi.

"FARKLI ŞİDDETLERDE ORTAYA ÇIKABİLİR"

Solunum yolu virüslerinin neden olduğu hastalıkların benzer belirtiler gösterdiğini aktaran Prof. Dr. Balık, belirtilerin hastalıklara göre farklı şiddetlerde ortaya çıkabileceğini dile getirdi. Yüksek ateş, öksürük, boğaz ağrısı, kas ağrıları, yorgunluk, baş ağrısı, burun tıkanıklığı, nefes darlığı gibi semptomlara sıkça rastlanırken, Kovid ve RSV virüslerinde mide ve bağırsak şikâyetlerinin daha belirgin olabileceğini ekledi.

Hastalığın yayılımını önlemek için maske kullanımı ve izolasyonun önemine dikkat çeken Balık, solunum paneli testleriyle hangi virüsün etken olduğunun tespit edilebileceğini belirtti. Kovid ve grip için erken dönemde ilaç tedavisi uygulanabileceğini, RSV ve nezle için ise izolasyonun ve belirtileri hafifletici tedavilerin önerildiğini ifade etti. Hasta bireylerin ilk günlerde kalabalığa maskesiz karışmaması, tokalaşmaktan ve kucaklaşmaktan kaçınması gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi