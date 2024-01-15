Gözünü çizdirmek isteyenler dikkat! Uzmanlardan göz lazeri uyarısı

Uzmanlar, halk arasında 'göz çizdirme' olarak adlandırılan refraktif lazer uygulamaları hakkında bilgiler verdiler.

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Gözünü çizdirmek isteyenler dikkat! Uzmanlardan göz lazeri uyarısı

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi, Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mete Güler ve Doç. Dr. Burak Bilgin, halk arasında göz çizdirme olarak adlandırılan refraktif lazer uygulamaları hakkında bilgiler vererek, hastaya göre tedavim yöntemleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mete Güler, “Lazer cerrahisi planlanırken, yapılan tetkikler sonrasında hastalar kabaca üç gruba ayrılabilir. Güvenle cerrahi olabilecek hastalar, cerrahisinde bazı risk faktörleri olan hastalar ve cerrahi kesinlikle önerilmeyecek hastalar olarak sınıflandırılabilir. Birinci grup hastalarda lazer cerrahisi kararı rahatlıkla alınabilir. Üçüncü grup hastalarda da hastanın cerrahiye uygun olmadığı rahatlıkla söylenebilir. Esas doğru karar verilmesi ve üzerinde detaylı düşünülmesi gereken grup ise ikinci grup hastalardır. Bu hastaların cerrahisinde bazı riskler mevcut olduğu için faklı hekimler tarafından farklı yaklaşımlar ve yorumlar yapılabilir. Risk faktörleri ve hastanın genel durumu çok detaylı bir şekilde değerlendirilmelidir. Hastaları yüksek risk altına sokacak uygulamalardan kaçınılmalıdır. İyi bir hekim hangi hastaları ameliyat edeceğini iyi bilen hekim olmakla birlikte, en iyi hekim hangi hastaları ameliyat etmemesi gerektiğini bilen hekimdir” dedi.

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Burak Bilgin, “Refraktif lazer uygulamaları için kişi 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. Tercihen 20 yaşını tamamlamış olması ve son 1 yıl içerisinde göz numaralarında ilerleme olmaması önerilir. Refraktif lazer uygulamalarında operasyon dakikalar içerisinde tamamlanır. İşlem sırasında damlalar ile anestezi sağlanır ve hasta ağrı hissetmez. Hastanede yatış gerektirmez. Uygulanan tekniğe göre iş hayatına dönüş ortalama 2-5 gün arasında değişmektedir. Uygulanan lazer operasyonu sonrasında çok yüksek oranda kişinin gözlük veya kontakt lens kullanarak ulaştığı görme düzeyi gözlüksüz olarak elde edilir. Herhangi bir gözlük kullanma ihtiyacını duymayan sağlıklı gözlerde dahi tam sıfır numara yoktur. Dolayısıyla gözdeki numaraların sıfırlanması gibi bir beklenti olmamalıdır. Refraktif lazer cerrahisi geçirmiş bir hastada yıllar içerisinde vücuttaki her dokuda olduğu gibi korneada da yaşlanma ile beraber bazı değişiklikler olabilir. Bu değişiklikler yıllar içerisinde göz numaralarında bir miktar artışlar yapabilir. Yıllar içerisinde oluşan değişiklikler eğer hastanın göz yapısı uygun ise tekrar lazer ile veya numaralarına uygun gözlük-kontakt lens ile düzeltilebilir” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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