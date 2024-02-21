Estetik sonrasında iyileşme süreci cilt bakım ürünleriyle desteklenebilir

Estetik cerrahiçin en uygun zaman dilimlerinden kış aylarının gelmesiyle birlikte birçok kişi, güzellik merkezlerinin yolunu tutarken uzmanlar, estetik ameliyatlardan sonra özellikle cilt bakımı rutini oluşturmanın önemine dikkat çekiyor. Amerikan Plastik Derneği’nin yayımladığı makaleye göre her bir estetik uygulamadan sonra iyileşme sürecinin özel ürünlerle de desteklenmesi gerekiyor. Ancak bunun için doğru ürünü bulmak kritik bir rol oynuyor. Estetik sonrası kullanılan ürünlerin iyileşme süreçlerini hızlandırmasına rağmen, dikkat edilmesi gereken çeşitli hususların bulunduğunu belirten Lovest Clinic ve Lovest Cosmetic Kurucusu Op. Dr. Yücel Sarıaltın, özel formüllerle hazırladıkları güzelleştirici ve iyileştirici fonksiyonlara sahip cilt bakım ürünlerini satışa sunduklarını belirterek şu açıklamada bulundu:

“Estetik yaptıran kişilerin ameliyat sonrasında kullanacakları, tedaviyi destekleyici ürünlerde mutlaka göz önünde bulundurması gereken kriterler var. Elbette bunların ilk sırasında ürünlerin kullanım alanına göre etkinliğinin test edilmiş ve dermatolojik testlerden geçmiş olması yer alıyor. Çünkü bu aşamalardan geçen ürünler, kullanan kişi için sağlık açısından da risk barındırmıyor.”

Tüketiciler sürdürülebilir ve sağlıklı cilt ürünleri talep ediyor

Güzellik ve kişisel bakım ürünlerinde sürdürülebilirliğin en önemli kriterlerden biri olduğunun altını çizen Op. Dr. Estetik Cerrahi Uzmanı Yücel Sarıaltın, “Tüketicilerin %62'si sürdürülebilirliğin kendileri için iki yıl öncesine göre daha önemli olduğunu bildiriyor. Daha etkili bileşenler kullanılırken, çevresel faydanın da gözetilmesini talep ediyor. Biz de 2 yıllık Ar-Ge sürecinin sonucunda tamamlanan klinik çalışmalarımızın ardından, geçtiğimiz hafta e-ticaret altyapılarını da oluşturduğumuz cilt bakım ürünlerimizi online mağazamız ve seçilmiş pazaryerlerinde satışa çıkardık. Ürünlerimizi, hastaların ameliyat sonrası kullandıkları ürünlere dair beklentilerini inceleyerek geliştirdik” ifadelerini kullandı.

“Hastalarımızın ve danışanlarımızın beklentilerine önem veriyoruz”

Hem Türkiye’de hem de dünyada kozmetik alanında bilinen bir marka haline gelmeyi istediklerini söyleyen Lovest Clinic ve Lovest Cosmetic Kurucusu Op. Dr. Yücel Sarıaltın, sözlerini şöyle sonlandırdı: “ Sadece Cerrahi operasyon işlemlerine kadar olan süreci değil sonrasında iyileşme sürecini de yakından takip ediyor ve hızlandırmayı amaç haline getiriyoruz. Lovest Cosmetic ürünlerimiz arasında BBL vücut losyonu ve nemlendirici, cilt onarıcı krem, bakım serumları yer alırken; dermokozmetik alanında da BB krem, yüz temizleme jeli, göz çevresi kremi gibi ürünlerimiz bulunuyor. Ürünlerimizin yanı sıra, globaldeki gelişmeleri takip ederek yenilikçi yaklaşımımızla hastalarımızın ve danışanlarımızın beklentilerine önem veriyoruz. Ürün yelpazemizi genişletmek için Ar-Ge yatırımları yapmaya devam edeceğiz.”