Eris varyantı bir ülkede daha görüldü

Kovid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris varyantı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde tespit edildi.

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Eris varyantı bir ülkede daha görüldü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris (EG.5.1) vakası tespit edildiği duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede Eris'in ilk vakasının tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, Güney Afrikalılar Kovid-19'a karşı aşı olmaya çağrıldı.

ERİS VARYANTI NEDİR?

DSÖ, 9 Ağustos'ta Eris varyantına ilişkin bir rapor yayımlamıştı. Mevcut kanıtlara dayanarak Eris'in oluşturduğu halk sağlığı riski, diğer mevcut Kovid-19 varyantlarının riskine benzer şekilde, "küresel düzeyde düşük" olarak değerlendirilmişti.

Eris'in, özelliklerine bağlı olarak küresel olarak yayılabileceği ve vakalarda artışa neden olabileceği de kaydedilmişti.

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