Donmuş Limonun Faydaları

Limon, asırlardır yemek hayatımızın bir parçası olmuştur. Bugüne kadar onları meyve suyu veya dilim şeklinde kullanıyoruz. Bugün size kanser, obezite ve şeker hastalarına iyi gelen başka bir formundan bahsedeceğiz.



Limonun kabuğunun, suyundan daha fazla besin içerdiği ve birçok hastalığa karşı savaşan bileşikler içerdiği kanıtlanmıştır. Maksimum fayda sağlamanın en iyi yolu onları dondurmak, rendelemek ve kullanmaktır.

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Bir limonu güzelce yıkayın. Ardından buzluğa koyun ve bir gece bekletin ertesi gün limonu kabuğuyla birlikte rendeleyin.



Dondurulmuş limon sayesinde limonu kabuğu ile birlikte hiçbir şekilde ziyan etmeden kullanabilirsiniz.



Bu sayede limonun içerisinde bulunan tüm vitaminlerden faydalanmış olursunuz.

Kaynak: Gerçek Gündem