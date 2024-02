CHP’li Şahbaz’dan ‘kanser’ açıklaması: Yüzde 30-50’si önlenebilir durumda

CHP Sağlık Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Gölge Bakan Zeliha Aksaz Şahbaz, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Zeliha Aksaz Şahbaz, “Dünyada, her 5 kişiden 1’i yaşamı boyunca kansere yakalanırken her 8 erkekten 1'i ve her 11 kadından 1'i kanser nedeniyle yaşamını kaybetmektedir. DSÖ Dünya Kanser Günü Eylem Planı’na göre; gelir ve eğitim seviyelerindeki farklılıklar, coğrafi konum ve etnik köken, ırk, cinsiyet, yaş, engellilik ve yaşam tarzına dayalı ayrımcılık, sağlık hizmetlerinde eşitsizlik; kanserin önlenmesi, teşhis ve tedavisinde engeller oluşturmaktadır. Dünyadaki tüm kanserlerin yüzde 30-50’si önlenebilir durumdadır. Hava ve su kirliliği, gıda güvenliği gibi çevresel faktörlerin iyileştirilmesi, sağlıklı davranışlar, düzenli tarama, erken teşhis ve zamanında tedaviyle kanser riskleri azaltılabilir. Kanserin önlenmesi, erken teşhisi ve zamanında ve kaliteli tedavisine yönelik uygun stratejilerle dünyada her yıl 3,7 milyona kadar hayat kurtarılabilir” dedi.

Şahbaz’ın açıklamalarının tamamı şöyle:

“Her yıl 10 milyon insan kanserden ölüyor. Kanser ölümlerinin yüzde 70’i düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana gelmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünyada her yıl 10 milyon insan kanserden ölmektedir. DSÖ’ye göre, dünyada yılda 19,3 milyon yeni kanser vakası görülürken, 2040 yılında bu rakamın 30 milyonun üzerine çıkması beklenmektedir. Akciğer kanseri, dünyada yılda 1,8 milyon ölümle (yüzde 18) kanserden ölümlerin en önemli nedeni durumundadır. Bunu kolorektal (yüzde 9,4), karaciğer ( yüzde 8,3), mide (yüzde 7,7) ve kadın meme (yüzde 6,9) kanserleri izlemektedir. Ülkemizde en sık görülen kanser türleri; erkeklerde akciğer ve prostat kanseri, kadınlardaysa meme kanseri ve rahim ağzı kanseri yanında; her iki cinsiyette beslenme alışkanlıklarındaki değişime bağlı olarak kolorektal kanserlerdir. Türkiye’de yılda ortalama 250 bin yeni vaka görülmekte olup gelecek yıllarda bu rakamın artacağı öngörülmektedir.

'DÜNYADAKİ TÜM KANSERLERİN YÜZDE 30-50’Sİ ÖNLENEBİLİR DURUMDADIR. HER YIL 3,7 MİLYONA KADAR HAYAT KURTARILABİLİR'

'HASTALARIN ÜCRETSİZ, NİTELİKLİ TANI VE TEDAVİ HİZMETLERİNE ULAŞIMI SAĞLANMALIDIR'

Bu kapsamda meme, kolon, rahim ağzı kanseri başta olmak üzere kanser tarama oranlarının arttırılması ve geliştirilmesi; HPV aşısının Ulusal Aşı Programı’na dahil edilerek aşıya erişimin hedef kitleye ücretsiz olarak sağlanması; hava kirliliği gibi çevresel faktörlerin, tütün ve diğer kanser ilişkili maddelerin kullanımının kontrol edilmesi; kanser kontrol politikalarının daha etkin uygulanması; kanser alanında klinik çalışmalarla yeni jenerasyon ilaç ve teknolojilere yönelik araştırmaların desteklenmesi; hasta odaklı bakıma önem verilmesi; hastaların ücretsiz, nitelikli tanı ve tedavi hizmetlerine ulaşımı sağlanmalıdır.”

Kaynak: ANKA