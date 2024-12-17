'10 Bin Adım' Miti Tarih Oldu: Bilim İnsanları Depresyon Riskini Azaltmak İçin Gerekli Adım Sayısını Keşfetti

Bilim insanları, depresyon riskini azaltmak için her gün atılması gereken adım sayısını ilk kez belirledi. Fitness takip cihazları kullanan neredeyse 100 bin yetişkinin yer aldığı 33 ayrı çalışmayı inceleyen araştırmacılar, daha yüksek adım sayılarının daha iyi ruh sağlığı ile bağlantılı olduğunu buldu. Ancak, yaygın olarak önerilen 10 bin adım hedefinin, özellikle ruh halini iyileştirme konusunda fazla olabileceği sonucuna varıldı.

ADIMLARIN DEPRESYONLA BAĞLANTISI

Jama Network Open dergisinde yayımlanan çalışmanın amacı, günlük adımların düşük ruh halini azaltmadaki rolünü belirlemekti. Daha yüksek adım sayılarının daha iyi kalp sağlığı ve uzun ömürle bağlantılı olduğu bulunmuş olsa da araştırmada günlük adımlar ile depresyon arasındaki bağlantının daha önce incelenmediği vurgulandı. Araştırmacılar, adım hedeflerinin basit ve günlük rutinlere entegre edilebilecek bir yöntem olduğunu belirterek, depresyon öncesi önleme rehberlerinde değerli olabileceğini ifade etti.

GÜNDE KAÇ ADIM ATMALIYIZ?

İncelemede, 5 bin adımın altındaki bir adım sayısının depresyon riskini artırdığı bulundu. Ancak, günde 7 bin 500 adım atanların depresyon riskinin yüzde 42 oranında azaldığı saptandı. 10 bin adımın da fayda sağladığı gözlemlendi, ancak bu sayının ötesinde ek bir fayda bulunmadı. Araştırmacılar, daha yaşlı bireyler veya sınırlı fiziksel kapasiteye sahip olanların daha az adım atmalarının da faydalı olabileceğini belirtti ve "hiçbir şey yapmamaktan daha iyidir" dediler.

KISA SÜRELİ HIZLI YÜRÜYÜŞLER

Uzmanlar, günde 10 bin adım atma hedefinin, bir zamanlar düşünüldüğü kadar faydalı olmayabileceğine de dikkat çekti. Araştırmalar, 8 bin adımın ötesine geçmenin kalp hastalığı ve diyabetle ilgili çok fazla ek sağlık faydası sağlamayabileceğini gösterdi. Bunun yerine, daha kısa süreli hızlı yürüyüşlerin sağlıklı kalmak için aynı derecede etkili olabileceği belirtildi.

'10 BİN ADIM' MİTİ NEREDEN ÇIKTI?

Peki, 10 bin adımın sağlığa iyi geldiğine yönelik mit nereden çıktı? 10 bin adım hedefi, ilk olarak 1964 Tokyo Olimpiyatları sonrasında Japonya'da bir adımsayar için yapılan bir pazarlama kampanyası olarak oluşturuldu. Bu pazarlama kampanyası hiçbir bilimsel temele dayanmıyordu. Bu sayının belirlenmesindeki tek etken ise akılda kalıcı olmasıydı.