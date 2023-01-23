Türk basınının büyük kaybı: Gazeteci - yazar Orhan Erinç, 87 yaşında hayatını kaybetti

Türk basınının en kıdemli isimleri arasında yer alan, eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Cumhuriyet Vakfı Başkanı, eski Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Erinç, 87 yaşında hayatını kaybetti.

65 yıllık meslek hayatının 50'sini Cumhuriyet'te muhabirlik, yazı işleri müdürlüğü, köşe yazarlığı ve genel yayın yönetmenliği dahil her kademede çalışarak geçiren Erinç'in, 22 Ocak'ta yaşama veda ettiği öğrenildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Erinç’in ölümü nedeniyle bir mesaj yayınladı:

“Değerli meslektaşımız, önceki başkanımız Orhan Erinç’i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Orhan Erinç uzun yıllar süren meslek hayatında muhabirliği çok önemseyen tutumuyla öne çıktı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin hemen her kademesinde hizmet verdi. Son olarak 2001-2013 yılları arasında başkanlık görevini sürdürdü.

Orhan Erinç Türkiye Gazeteciler Sendikası’nda da iki dönem Genel Başkanlık görevinde bulundu. Basın tarihine kara bir leke olarak geçen Cumhuriyet davasında çalışma arkadaşlarıyla birlikte yargılandı, hüküm giydi. Ancak Yargıtay Yerel Mahkemenin verdiği hükmü usulden bozdu.

Basın dünyamızda sevilen, sayılan kişiliğiyle tanınan Orhan Erinç köşe yazılarını Cumhuriyet’ten ayrılana dek aralıksız sürdürdü. Mesleğimize başarıyla hizmet veren önceki başkanımız Orhan Erinç’in ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, başsağlığı ve sabır diliyoruz.”

Orhan Erinç’in cenazesi ile ilgili bilgilerin daha sonra paylaşılacağı ifade edildi.