Türk basınının büyük kaybı: Gazeteci - yazar Orhan Erinç, 87 yaşında hayatını kaybetti

65 yıllık meslek hayatıyla Türk basınının en kıdemli arasında yer alan gazeteci - yazar Orhan Erinç, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Türk basınının büyük kaybı: Gazeteci - yazar Orhan Erinç, 87 yaşında hayatını kaybetti

Türk basınının en kıdemli isimleri arasında yer alan, eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Cumhuriyet Vakfı Başkanı, eski Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Erinç, 87 yaşında hayatını kaybetti.

65 yıllık meslek hayatının 50'sini Cumhuriyet'te muhabirlik, yazı işleri müdürlüğü, köşe yazarlığı ve genel yayın yönetmenliği dahil her kademede çalışarak geçiren Erinç'in, 22 Ocak'ta yaşama veda ettiği öğrenildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Erinç’in ölümü nedeniyle bir mesaj yayınladı: 

“Değerli meslektaşımız, önceki başkanımız Orhan Erinç’i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Orhan Erinç uzun yıllar süren meslek hayatında muhabirliği çok önemseyen tutumuyla öne çıktı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin hemen her kademesinde hizmet verdi. Son olarak 2001-2013 yılları arasında başkanlık görevini sürdürdü.

Orhan Erinç Türkiye Gazeteciler Sendikası’nda da iki dönem Genel Başkanlık görevinde bulundu. Basın tarihine kara bir leke olarak geçen Cumhuriyet davasında çalışma arkadaşlarıyla birlikte yargılandı, hüküm giydi. Ancak Yargıtay Yerel Mahkemenin verdiği hükmü usulden bozdu.

Basın dünyamızda sevilen, sayılan kişiliğiyle tanınan Orhan Erinç köşe yazılarını Cumhuriyet’ten ayrılana dek aralıksız sürdürdü. Mesleğimize başarıyla hizmet veren önceki başkanımız Orhan Erinç’in ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, başsağlığı ve sabır diliyoruz.”

Orhan Erinç’in cenazesi ile ilgili bilgilerin daha sonra paylaşılacağı ifade edildi.

Son Güncelleme:
Medyanın şöhret şehveti Medya 23 Ocak 2023 00:03
Sıradaki konuk CHP Lideri mi?: Oğuzhan Uğur'dan heyecanlandıran Kılıçdaroğlu paylaşımı Medya 22 Ocak 2023 19:08
Sözcü TV'de görevler belli oldu: Ana habere sürpriz isim Medya 21 Ocak 2023 11:04
Star TV'de ayrılık... Yalı Çapkını dizisinin en etkili karakteriydi Gözden Kaçmasın 20 Ocak 2023 21:45
ÇOK OKUNANLAR
Ünlüler adasından iki isim yarışmadan çekildi Ünlüler adasından iki isim yarışmadan çekildi
Çalışmayı düşünen EYT'liler dikkat: Yargıtay'dan emsal karar Çalışmayı düşünen EYT'liler dikkat
Herkes kendi memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu? Herkes kendi memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?
Anlaşma tamam: Fenerbahçe, yeni sol bekini buldu Anlaşma tamam: Fenerbahçe, yeni sol bekini buldu
Perde arkası: Abdullah Gül'e yasak konulmasını bizzat Erdoğan istedi Perde arkası: Abdullah Gül'e yasak konulmasını bizzat Erdoğan istedi