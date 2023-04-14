RTÜK ceza vermişti: Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü yayınlanmadı

Show TV'de yayınlanan Kızıl Şerbeti dizisi, RTÜK'ün verdiği ceza nedeniyle yeni bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkamadı.

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RTÜK ceza vermişti: Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü yayınlanmadı

Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen'in başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi bazı sahnelerinden dolayı geçtiğimiz günlerde RTÜK'ten ceza almıştı.

RTÜK, Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisindeki kadına şiddet ve zorla evlendirme sahnelerinden dolayı 5 hafta durdurma ve 1.5 milyon TL'lik para cezası vermişti.

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YENİ BÖLÜM YAYINLANMADI

Söz konusu cezaların ve sansür girişimlerinin ardından dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu.

Show TV, bu akşam RTÜK’ün son dakika aldırdığı kararla ilgili yeni bir hamle yaptı. Kanal yönetimi kendilerine e-posta ile iletilen mahkeme tebligatının posta yoluyla ulaşması gerektiği için dizinin yayınlanmasına karar verdi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü yayınlanacaktı. Ancak özetin yayınlandığı sırada Show TV lisans iptali riski nedeniyle yayını kesmek zorunda kaldı.

KAMU SPOTUNDA İSLAMAFOBİ AYRINTISI

Öte yandan Kızılcık Şerbeti yerine yayına alınan kamu spotunun İslamafobi'yi anlatıyor.

Dizinin oyuncularından Müjde Uzman RTÜK yayını durdurma kararına tepki gösterdi. Uzman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Önce son dk yasak, sonra tamam yayınlayın ,sonra neee alakaysa “İslamofobi” konulu, belgesel demeye dilimin varmadığı bir yayın?? Propagandaya karşıyız deyip üstelik? Hem de zorla, hem de ülke dingonun ahırıymış gibi kararsız kararlarla? Müdahale mi deseydim yoksa! #KızılcıkŞerbeti" dedi. 

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