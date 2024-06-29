Nikahı İmamoğlu kıydı, Özgür Özel şahit oldu

Ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir ile Now Haber muhabiri Gülşah İnce dünyaevine girdi.

Nikah törenine medya ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. Ihlamur Kasrı'nda gerçekleşen nikah töreninde Gülşah İnce ve Oğuz Demir'in nikah şahitliklerini CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, NOW Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, NOW TV Genel Müdürü Cenk Soner, akademisyen Ertan Aksoy ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan yaptı.

Çiftin nikahını ise İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı.