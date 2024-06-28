Son karar verildi. Kızılcık Şerbeti ne zaman erkanda? Show TV açıkladı

“Kızılcık Şerbeti” dizisinin yeni sezonu merakla bekleniyordu. Dizinin ne zaman ekranda olacağı belli oldu.

Son karar verildi. Kızılcık Şerbeti ne zaman erkanda? Show TV açıkladı

Kadrosunda iddialı oyuncuların yer aldığı Show TV'deki diziden sevindiren haber. 2 sezon boyunca gündemden düşmeyen Kızılcık Şerbeti ne zaman ekrana dönüyor? Show TV son kararını verdi. Kızılcık Şerbeti dizisi ne zaman başlayacak belli oldu.

KIZILCIK ŞERBETİ GERİ DÖNÜYOR

Show TV'nin sevilen dizisi "Kızılcık Şerbeti"nin yeni sezonu merakla bekleniyordu. Dizinin hayranları için heyecan verici bir haberimiz var.

Uzun bir aranın ardından sevenleriyle buluşacak olan dizi, izleyicilerin heyecanla beklediği tarihi açıkladı.

Son karar verildi. Kızılcık Şerbeti ne zaman erkanda? Show TV açıkladı - Resim : 1

Başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken "Kızılcık Şerbeti" dizisinin yeni sezonunun başlamasını sabırsızlıkla bekleyen izleyiciler sonunda merakla beklenen tarihi öğrenebilecekler.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; “Kızılcık Şerbeti” dizisinin yeni sezonu merakla bekleniyor. Ketche’nin yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin eylül ayının ikinci haftası yayında olması planlanıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCUSU REKLAM YÜZÜ OLDU

Şebnem Bozoklu ve Batuhan Yüzgüleç’in ekibine katıldığı dizinin Sönmez’i Aliye Uzunatağan reklam anlaşması yaptı.

Usta tiyatrocu Türkiye'de faaliyet gösteren dev market zincirinin reklamyüzü oldu. Aliye Uzunatağan’ın reklam filmi için geçen günlerde kamera karşısına geçtiği öğrenildi.

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