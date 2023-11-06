Menajerinden Metin Uca'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Televizyon programcısı ve sunucusu Metin Uca'nın sağlık durumuna ilişkin son bilgileri aktaran menajeri, Uca'nın dün akşam operasyon geçirdiğini belirterek, "Kritik 24 saati atlatmayı bekliyoruz. Kalıcı hasar olmamasını tüm kalbimizle diliyoruz." dedi.

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Menajerinden Metin Uca'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Metin Uca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda trafik kazası geçirdiğini duyurmuştu. Araç kullanırken bilinç kaybı yaşadığını belirten Uca, "Kendimden geçmem sonucu ağaca vurarak durabildim" demişti.

"Dostlarımıza ve sevenlerimize son durum açıklaması:

3 Kasım saat 15.15'te geçirdiğimiz trafik kazasına sebebiyet veren şah damar tıkanıklığı ve pıhtı nedeniyle dün aksam canım Metin Uca'yı acil operasyona aldılar. 2 saat süren zorlu ve riskli operasyon başarılı geçti. Kritik 24 saati atlatmayı bekliyoruz. Kalıcı hasar olmamasını tüm kalbimizle diliyoruz. Canım Metinimiz seni çok seviyoruz. Benim dışımda verilen bilgilere itimat etmeyiniz. Gerekli açıklamayı gelişmeler oldukça bu hesaptan yapacağım Kübra Kalem Baykara Metin Uca'nin menajeri"

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