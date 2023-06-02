LeMan'dan "Seçim sonucu" kapağı

Haftalık mizah ve karikatür dergisi LeMan, Cumhurbaşkanlığı seçimini kapağına taşıdı.

LeMan'dan "Seçim sonucu" kapağı

Haftalık mizah ve karikatür dergisi LeMan, bu haftaki kapağına, Cumhurbaşkanı seçiminde iki adayın aldığı oy oranlarını taşıdı.

28 Mayıs'ta düzenlenen ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı yüzde 52,18; Millet İttifakı'nın adayı ise yüzde 47,82 oy oranına sahip oldu.

İki adaylı seçimde oy oranının 'toplumu ikiye böldü' ifadeleriyle yorumlanan kapakta şunlar söylendi: "Toplum tam ortadan ikiye bölündü" 

LeMan'dan "Seçim sonucu" kapağı - Resim : 1

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