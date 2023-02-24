İlhan Taşçı'nın ardından Barış Pehlivan'dan da RTÜK'e sert yanıt: Hayal ürünü ve iftiradan ibaret

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan'ın Tele 1'in karartılması hakkında yazdığı yazı muhalif medyaya uygulanan sansür hakkında yeni bir tartışma başlattı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Pehlivan'ın yazısını yalanlarken kurulun CHP kontenjanından üyesi olan İlhan Taşçı, "Hayal ürünü, iftira, yalansa verin mahkemeye… Hodri meydan!" ifadeleriyle Pehlivan'ın iddialarına destek oldu.

DİYANET ELEŞTİRİSİ KAPATMAYA GEREKÇE

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil’in diyanet eleştirisi sebebiyle TELE1’e 3 günlük ekran karartma cezası verdi. TELE1 ekranı, 23 Şubat saat 00.00 itibarıyla 3 günlüğüne karardı.

TELE1’de Enver Aysever’in sunduğu ‘Ayrıntılar’ programına konuk olarak katılan TİP Milletvekili Sera Kadıgil’in “Diyanet bu haliyle siyasal İslamcı gereçtir” eleştirisi RTÜK'ün kapatma gerekçesi olarak gösterilmiş, konuyla ilgili çok sayıda tepki gelmişti.

SAKLANAN BELGE

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bugün kaleme aldığı yazısında TELE1'in karartılmasında kamuoyunun bilmediklerini aktardı. Pehlivan, "Ankara 2. İdare Mahkemesi, 25 Ekim’de karartmayı oybirliğiyle durdurduğunda sevinmiştik" dedi ve "RTÜK’ün itirazı üzerine de bu kez Ankara Bölge İdare Mahkemesi toplandı. Bir hâkimin karşı çıkmasına rağmen iki hâkim RTÜK’ün sözünü dinledi ve oyçokluğuyla TELE1 kapatıldı" ifadelerini kullandı.

RTÜK İDDİALARI YALANLADI

RTÜK'ten Barış Pehlivan'a yanıt sosyal medya üzerinden verildi. İddiaları reddeden RTÜK'ün açıklamasında; "Bir yazarın köşe yazısında geçen iddialar asılsızdır. Mahkeme tarafından istenilen tüm bilgi ve belgeler RTÜK tarafından ulaştırılmıştır. Öne sürüldüğü gibi mahkemeden belge saklanması mümkün değildir. Yazıdaki iddia, hayal ürünü ve iftiradan ibarettir" denilse de kurulun CHP kontenjanından olan üyesi İlhan Taşçı, Pehlivan'ın iddialarını destekleyen bir paylaşımda bulundu.

İLHAN TAŞÇI: HODRİ MEYDAN!

İlhan Taşçı, "Laf kalabalığına hiç gerek yok, soru basit; Tele1’in ekranının karartılmasına karşı kullandığım RTÜK’ün resmi sayfasında da hala duran muhalefet şerhim mahkemeye gönderildi mi, gönderilmedi mi!? Hayal ürünü, iftira, yalansa verin mahkemeye… Hodri meydan!" diye yazdı.

BARIŞ PEHLİVAN: HAYAL ÜRÜNÜ VE İFTİRADAN İBARET

Tele 1 hakkında süren polemikte Pehlivan ise RTÜK'ün yanıtına; "RTÜK’ün yaptığı açıklamadaki iddialar hayal ürünü ve iftiradan ibarettir. İşte her harfi doğru olan o yazım..." diyerek Cumhuriyet'te yer alan köşe yazısını ekledi.