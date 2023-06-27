İktidara yakın Albayrak ve TürkMedya'dan Bilal Erdoğan haberi sonrası Reuters kararı!

İktidara yakın olarak bilinen ve bünyesinde Akşam, Star ve Güneş gazetelerin yer aldığı TürkMedya ile bünyesinde Yenişafak'ın yer aldığı Albayrak Medya, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkında çıkan haber nedeniyle Reuters ile sözleşmesini feshetti.

İktidara yakın Albayrak ve TürkMedya'dan Bilal Erdoğan haberi sonrası Reuters kararı!

Reuters haber ajansının dün "özel dosya" başlığıyla abonelerine servis ettiği haber gündem oldu.

Haberde, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın adının geçtiği yolsuzluk iddialarıyla ilgili İsveçli ve ABD'li savcılar araştırma başlatığı yer almıştı.

SÖZLEŞME FESHEDİLDİ

Yaşanan gelişmeler sonrası iktidara yakın olarak bilinen ve bünyesinde Akşam, Star ve Güneş gazetelerin yer aldığı TürkMedya ile bünyesinde Yenişafak'ın yer aldığı Albayrak Medya, Reuters ile sözleşmesini feshetti.

TürkMedya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Reuters haber ajansı ile olan sözleşmemiz feshedilmiştir" ifadesine yer verdi.

AKP'DEN TEPKİ

Öte yandan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine dönük saldırıların bir yenisine Reuters’ın imza attığını öne sürdü. Çelik, “Masa başında hazırlanmış ve siyasi bir amaca dönük mesnetsiz iddialar ile dolu bu sözde haberi nedeniyle Reuters haber ajansını ve sorumsuz yönetimini şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bilal Erdoğan hakkında yolsuzluk araştırması: AKP, Reuters'a tepki gösterdiBilal Erdoğan hakkında yolsuzluk araştırması: AKP, Reuters'a tepki gösterdiSiyaset

Kaynak: Gerçek Gündem

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