Bilal Erdoğan hakkında yolsuzluk araştırması: AKP, Reuters'a tepki gösterdi

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan hakkındaki haberi nedeniyle Reuters haber ajansını kınadı.

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Bilal Erdoğan hakkında yolsuzluk araştırması: AKP, Reuters'a tepki gösterdi

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine dönük saldırıların bir yenisine Reuters’ın imza attığını öne sürdü. Çelik, “Masa başında hazırlanmış ve siyasi bir amaca dönük mesnetsiz iddialar ile dolu bu sözde haberi nedeniyle Reuters haber ajansını ve sorumsuz yönetimini şiddetle kınıyoruz” dedi.

Yayımlanan haberin, Reuters’ın siciline kara bir leke olarak kazındığını dile getiren Çelik, “Reuters, temel basın-yayın ilkelerine riayet etmeksizin yayınladığı bu kirli metin ile gazetecilik örtüsü altında siyasi amaçlı bir kara propaganda üretmiştir. Medya ve algı operasyonlarıyla sözde habercilik yapmaya kalkışan odaklara gereken ders defalarca verilmiştir. Kara propaganda odakları bundan sonra da aynı sonuçla karşılaşmaya devam edeceklerdir” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın adının geçtiği yolsuzluk iddialarıyla ilgili İsveçli ve ABD'li savcılar araştırma başlatmıştı.

Reuters: ABD ve İsveçli savcılar, Bilal Erdoğan'ın adının geçtiği 'alkolmetre' yolsuzluk şikayetini inceliyorReuters: ABD ve İsveçli savcılar, Bilal Erdoğan'ın adının geçtiği 'alkolmetre' yolsuzluk şikayetini inceliyorGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
AKP Bilal Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan yolsuzluk
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