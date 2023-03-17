Erişime engellenen DW Türkçe'nin çalışma izni uzatılmadı, ay sonunda ofisini kapatıyor

İsmail Saymaz, DW Türkçe’nin yabancı şirket temsilciliği olarak ofis açmasını mümkün kılan çalışma izninin uzatılmadığını ve DW Türkçe'nin ay sonunda ofisini kapatacağını duyurdu.

Erişime engellenen DW Türkçe'nin çalışma izni uzatılmadı, ay sonunda ofisini kapatıyor

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, "Türkiye’de, yabancı devletlere ait yayın kuruluşlarının şubeleri var. Kimi internet portalı, kimi radyo istasyonu. Bunlar arasında en çok Almanların Deutsche Welle Türkçe adlı internet haber portalı, AK Parti iktidarını öfkelendiriyor." diye yazdı ve şu bilgileri aktardı:

"Geçen yıl televizyon yayıncılığı lisansı için başvuru yapmadığı gerekçesiyle DW Türkçe’nin internet erişimini engelledi. DW Türkçe’ye o tarihten beri VPN’le ya da başkaca linklerden erişiliyor.

Şimdi de DW Türkçe’nin yabancı şirket temsilciliği olarak ofis açmasını mümkün kılan çalışma izni uzatılmadı. İki yıllık çalışma izninin uzatılması için geçen şubatta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuran DW Türkçe’ye faaliyet alanını yanlış seçtiği gerekçesi gösterilerek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın görüşü doğrultusunda 10 gün önce ret yanıtı verildi.

DW Türkçe, ay sonunda ofisini kapatıyor. Muhabir ve editörleri kadrolu ve sigortalı olarak değil, telifli şekilde içerik üretebilecek."

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