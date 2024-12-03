Ebru Baki'den Gülümseten Canlı Yayın Kazası

Sözcü TV'den tv100'e geçen Ebru Baki, canlı yayında muhabir Fatih Poyraz'ı 'Fatih Portakal' diye anons edince gülümseten anlar yaşandı. Baki, daha sonra "Nerede hata yapacağım derken sana denk geldi Fatih. Özür dilerim." dedi.

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Sözcü TV'den tv100'e transfer olan başarılı ekonomi gazetecisi Ebru Baki, bugün Para Manşet programıyla tv100 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya başladı.

Sabah saatlerinde yayınlanan programda enflasyon ve asgari ücret beklentileriyle ilgili değerlendirmeler yapılırken Baki, TÜRK-İŞ'teki asgari ücret basın toplantısını takip eden tv100 muhabiri Fatih Poyraz'a bağlandı.

Ebru Baki'den Gülümseten Canlı Yayın Kazası - Resim : 1

İSİMLERİ KARIŞTIRDI

Poyraz'ı anons ederken isimleri karıştıran Baki, muhabir arkadaşını bir önceki kanalı Sözcü TV'deki Fatih Portakal ile karıştırdı. Baki'nin bu isim karışıklığı hem kendini hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri güldürdü. "Fatih Portakal beni andı" diyerek gülen Baki, "Nerede hata yapacağım derken sana denk geldi Fatih. Özür dilerim." sözleriyle arkadaşının da gönlünü aldı. Baki'nin o anları sosyal medyada da gündem oldu.

Ebru Baki'den Gülümseten Canlı Yayın Kazası - Resim : 2

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