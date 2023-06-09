Cumhuriyet Gazetesi'ndeki kavga büyüyor: Suç duyurusunda bulunan avukat azledildi

Cumhuriyet gazetesi, 'gazeten arşivinin, herhangi bir sözleşmeye bağlı olmaksızın dönemin Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın ve başka bir yönetici tarafından satışa çıkarılma girişimi iddiası' ile gündemde.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

İddiaların ardından Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Vakıf Yöneticisi Turan Karakaş, 'arşivi izinsiz ve herhangi bir sözleşmeye bağlı olmaksızın satışa çıkardığı' gerekçesiyle bu iki isim ve arşivi almak istediği belirtilen firmanın yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunmuş, suç duyurusunda 'şüphelilerin, Cumhuriyet Gazetesi'nin 1924 yılından bugüne muhafaza edilen arşivini, NFT’leştirme faaliyetine giriştiği, nitelikli dolandırıcılık suçu işleme kararının icrası kapsamında, birden fazla kişi tarafından fikir ve eylem birliği içinde birlikte suç işlenmesi konusunda anlaştıkları' ileri sürülmüştü.

Cumhuriyet Vakfı ve gazeteyi çıkaran şirketin herhangi bir kararı olmadan e-ticaret yasasının çıkmaması yönünde para karşılığı yayın yapıldığı da iddialar arasında.

SAVCILIKTAN KARAR

Bugün ise gazeteye yolsuzluk suçlamalarını da içeren iddialar hakkında savcılığa yapılan iki başvuru üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

GÖREVİNDEN AZLEDİLDİ, AÇIKLAMA YAPTI

Söz konusu kararın ardından sonrası Karakaş, vakıf ve şirket avukatlığı görevlerinden alındığı öğrenildi.

Karakaş yaptığı açıklamada, azledilmesinin gerekçelerini şu iki madde ile açıkladı:

"1- Gazete arşivi, dolandırıcılık suçunu oluşturabilecek yöntemlerle satılmış olmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunmam.

2-Şirketin, mevcut mevzuata aykırı ve hiçbir yasal dayanak gösterilmeyen ve gazetecilik ilkelerine aykırı yöntemlerle para alması konusuyla ilgili suç duyurusu yapmış olmam."

"SUÇ DUYURULARIMI GERİ ÇEKME TALEBİNDE BULUNDULAR"

Ayrıca "Vakıf ve şirket yöneticileri hukuk tanımaz bir tutum içindedirler" ifadelerini kullanan Karakaş, "Şikâyet dilekçelerini geri çekmek için beni hukuka aykırı biçimde azletmişlerdir. Mesleğimi yapmamı engellemişlerdir. Vakıf ve şirket haklarının korunmasını engellemişlerdir. Beni azletmelerinin sonrasında yetkilendirdikleri avukatlarla suç duyurularımı geri çekme talebinde bulunmuşlardır" dedi.

Karakaş'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Yaşamımı şimdiye kadar hukuk, bilim ve aydınlanma ilkeleri doğrultusunda sürdürdüm ve hep bu çerçevede mücadele verdim.

Hukuk, kanun, kurallar bütünü olmadan bir sistemin sağlıklı yürütülmesini sağlayamazsınız. Şeffaflık olmadan bir kurumu yönetemezsiniz.

Cumhuriyet Gazetesi'ni yöneten Cumhuriyet Vakfı'nın yöneticisi ve hukuk işlerinden sorumlu avukat olarak 16 Mayıs 2023 tarihinde tüm vakıf üyelerinin de öğrendiği ve Cumhuriyet değerleriyle asla örtüşmeyen olayla ilgili hukuki sürecin başlatılmasını önerdim. Süreç başlamadı.

Görünür gerçekliğe dayanan, bütün vakıf üyelerinin üzerinde konuştuğu, görüş bildirdiği, kimilerinin tepki gösterdiği kimilerinin ise çeşitli gerekçelerle üzerinin örtülmesini istediği olaya bakışım nettir. Bir hukukçu olarak bahse konu olan üzücü olayla ilgili gerekeni yaptım ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundum.

Gazetemizi ilgilendiren NFT - arşiv satışı suç duyurusunu da, para karşılığı haber yapılmasıyla ilgili suç duyurumu da çeşitli kanıtlar ve tanık olduğum gerçekliklere bağlı olarak yaptım.

Hukuk büyük bir kalkandır. Eğer sorunları hukuka bağlı olarak çözmek isterseniz er ya da geç gerçekler tecelli eder ve başarılı olursunuz. Yozlaşmayla, yolsuzluklarla mücadele eden Cumhuriyet yozlaşmaya kapılarını açmamalıdır.

Konuyla ilgili suç duyurularını yaptıktan sonra Cumhuriyet Vakfı ve vakfın ortağı olduğu Yenigün AŞ. avukatlığından azledildim. Azledenler vakıf ve şirket hukukunu düzenleyen hukuk kurallarına açıkça aykırı hareket etmiştir.

Azilnameyi imzalayan 4 kişi arasında bulunanların bazıları Cumhuriyet Savcılığı'na verdiğim dilekçede şüpheli konumundaki şahıslardır.

Azledenlerin azil gerekçeleri şudur:

1- Gazete arşivi, dolandırıcılık suçunu oluşturabilecek yöntemlerle satılmış olmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunmam.

2-Şirketin, mevcut mevzuata aykırı ve hiçbir yasal dayanak gösterilmeyen ve gazetecilik ilkelerine aykırı yöntemlerle para alması konusuyla ilgili suç duyurusu yapmış olmam.

Suç duyurularımın dayanağı olan olgu ve deliller ayrıntılı bir çalışma sonucu Cumhuriyet Savcılığı'na bildirilmiştir. Soruşturmanın bu aşamasında ayrıntılı bilgi vermeye yasal engel bulunduğundan bu özet açıklamayı yapıyorum.

Vakıf ve şirket yöneticileri hukuk tanımaz bir tutum içindedirler. Şikâyet dilekçelerini geri çekmek için beni hukuka aykırı biçimde azletmişlerdir. Mesleğimi yapmamı engellemişlerdir. Vakıf ve şirket haklarının korunmasını engellemişlerdir. Beni azletmelerinin sonrasında yetkilendirdikleri avukatlarla suç duyurularımı geri çekme talebinde bulunmuşlardır.

Takipsizliğe itiraz edeceğim.

İlgili Cumhuriyet savcısının takipsizlik kararı hukuka olan güveni ve adalete olan inancı ciddi şekilde sarsmıştır. Bu kadar delile rağmen Cumhuriyet savcısı neye dayanarak takipsizlik kararı vermiştir? Konuyu da kararlı bir şekilde takip edeceğiz ve hakkımızı arayacağız.

Ayrıca savcılık, ilgililerin iş akitlerinin feshinin ve kendilerine tazminat davası açılabileceğini belirtmiştir. Bu zaten benim üzerinde durduğum talebimdir.

Öte yandan NFT - arşivin satışı ile ilgili yaptığım suç duyurusu da başka bir savcıya gönderilmiştir. Bununla ilgili de itiraz dilekçesi verileceğini kamuoyuna bildiririm.

Yönetim kamuoyuna gerçek dışı açıklamalar yapmıştır. Bunun üzerine ben de bu açıklamayı yapma gereği duydum."