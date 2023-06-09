Asırlık gazetede 'yolsuzluk' suçlamaları vardı: Cumhuriyet'ten iddialara savcılık belgesiyle yanıt

Bir süredir iç tartışmalar ve karşılıklı suçlamalarla gündeme gelen Cumhuriyet gazetesinde sular durulmuyor. Cumhuriyet gazetesi ve gazetenin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı yöneticilerine yönelik 'yolsuzluk' suçlamalarında savcılığın 'takipsizlik' kararı verdiği açıklandı. Gerçek Gündem'in kurum içindeki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, gazete yönetimindeki 'kamplaşma' sonucu yaşanan tartışma ve suçlamalarda 'yönetimden azil'e giden bir süreç yaşanabilir.

"Cumhuriyet'ten zorunlu açıklama" başlığıyla yayımlanan açıklamada; gazeteye yolsuzluk suçlamalarını da içeren iddialar hakkında savcılığa yapılan iki başvuru üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği duyuruldu.

Cumhuriyet Gazetesi, iddialar hakkında kovuşturulmaya yer olmadığına dair savcılık tarafından verilen kararı da okuyucularıyla paylaştı.

İşte o belge:

Cumhuriyet Gazetesi'nden kamuoyuna yapılan açıklama şöyle oldu:

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve çalışanlarına yönelik olarak savcılığa yapılan iki başvuru İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sonuçlandırılmış ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir.

Birinci konu Cumhuriyet gazetesi yönetici ve çalışanlarına yönelik, Cumhuriyet Vakfı ve gazetemizi çıkaran şirketin herhangi bir kararı olmadan e-ticaret yasasının çıkmaması yönünde para karşılığı yayın yapıldığına ilişkin iddialarla yapılan başvuru üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “kovuşturmaya yer olmadığı”na karar vermiştir.

Yine Cumhuriyet Vakfı ve gazeteyi yayınlayan şirketin herhangi bir kararı olmadan, Cumhuriyet gazetesi arşivinin satıldığı ve dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na yapılan başvuru sonunda, savcılık dolandırıcılıktan söz edilemeyeceğine karar vermiştir.