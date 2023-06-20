CNN Türk'ten Habertürk'e transfer: Ünlü ekran yüzü kadroya katıldı

Medyaradar’ın haberine göre CNN Türk ile yollarını ayıran Evren Aydın’ın yeni adresi yıllar sonra yeniden Habertürk oldu.

Aydın, hafta içi her gün pazartesiden cumaya gece bültenlerinde izleyicinin karşısına çıkacak.

EVREN AYDIN KİMDİR?

1980 doğumlu haber spikeri Evren Aydın, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu. Aydın, televizyon haberciliğine ilk adımını TRT'de attı.

Ardından 2003-2007 yılları arasında Habertürk TV’de 4 yıl boyunca usta gazeteci Ufuk Güldemir yönetimindeki haber merkezinde kültür-sanat programları hazırlayıp sundu. Türkiye'nin ilk internet televizyonunda haber müdürü ve haber spikeri olarak görev yaparak ses getiren röportajlara imza attı. .

ABD'de USCD - California Üniversitesi’nde eğitim alan Evren Aydın, 2013-2020 yılları arasında TGRT Haber’de spikerlik görevinde bulundu. Sahadaki gelişmeleri de yakından takip ederek 2018 yılındaki "Zeytin Dalı" harekatında sınır hattından yayınlar gerçekleştirerek izleyici ile buluştu.

Son olarak CNN Türk’te ana haber editörlüğü yapan Aydın, bundan böyle Habertürk ekranlarında gece bültenlerini sunacak.