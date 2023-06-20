CNN Türk'ten Habertürk'e transfer: Ünlü ekran yüzü kadroya katıldı

Ciner Medya Grubu'nda seçim sonrası transfer hareketliliği devam ediyor. Ekranların deneyimli ismi Habertürk TV kadrosuna katıldı.

Son Güncelleme:
CNN Türk'ten Habertürk'e transfer: Ünlü ekran yüzü kadroya katıldı

Medyaradar’ın haberine göre CNN Türk ile yollarını ayıran Evren Aydın’ın yeni adresi yıllar sonra yeniden Habertürk oldu.

Aydın, hafta içi her gün pazartesiden cumaya gece bültenlerinde izleyicinin karşısına çıkacak.

CNN Türk'ten Habertürk'e transfer: Ünlü ekran yüzü kadroya katıldı - Resim : 1

EVREN AYDIN KİMDİR? 

1980 doğumlu haber spikeri Evren Aydın, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu. Aydın, televizyon haberciliğine ilk adımını TRT'de attı.

Ardından 2003-2007 yılları arasında Habertürk TV’de 4 yıl boyunca usta gazeteci Ufuk Güldemir yönetimindeki haber merkezinde kültür-sanat programları hazırlayıp sundu. Türkiye'nin ilk internet televizyonunda haber müdürü ve haber spikeri olarak görev yaparak ses getiren röportajlara imza attı. .

ABD'de USCD - California Üniversitesi’nde eğitim alan Evren Aydın, 2013-2020 yılları arasında TGRT Haber’de spikerlik görevinde bulundu. Sahadaki gelişmeleri de yakından takip ederek 2018 yılındaki "Zeytin Dalı" harekatında sınır hattından yayınlar gerçekleştirerek izleyici ile buluştu.

Son olarak CNN Türk’te ana haber editörlüğü yapan Aydın, bundan böyle Habertürk ekranlarında gece bültenlerini sunacak.

Etiketler
Habertürk
Son Güncelleme:
Saldırıya uğrayan Gazeteci Sinan Aygül: 'Tatvan Belediyesi söz konusu ihaleyi iptal etti' Saldırıya uğrayan Gazeteci Sinan Aygül: 'Tatvan Belediyesi söz konusu ihaleyi iptal etti'
Faruk Bildirici, tartışmayı yazdı: Sorun ne Fatih Portakal ne de Fatih Altaylı Sorun ne Fatih Portakal ne de Fatih Altaylı
Taze fasulye böyle pişirilirse erimiyor ve dağılmıyor! Tüm aşçıların uyguladığı yöntem Taze fasulye böyle pişirilirse erimiyor ve dağılmıyor! Tüm aşçıların uyguladığı yöntem
Asla düşmanlık yapamayan dost canlısı 4 burç! Her zaman iyilik peşindeler Asla düşmanlık yapamayan dost canlısı 4 burç! Her zaman iyilik peşindeler
ÇOK OKUNANLAR
Asgari ücrette duyulmamış kulis: '2 rakam arasında gidiyor geliyor' Asgari ücrette duyulmamış kulis: '2 rakam arasında gidiyor geliyor'
Ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolara ne olacağını açıkladı: 'Birinci perde kapanıyor, ikinci perde açılıyor' Ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolara ne olacağını açıkladı
Burçlar ve cinsel yaşamları: Hangi burç yatakta ne ister? Burçlar ve cinsel yaşamları: Hangi burç yatakta ne ister?
Aynı formülü uygulayarak 14 kez büyük ikramiye kazandı Aynı formülü uygulayarak 14 kez büyük ikramiye kazandı
'İhtiyaç kredilerine 50 bin lira sınırı' iddiası: 'Daha da aşağı çekilebilir' 'İhtiyaç kredilerine 50 bin lira sınırı' iddiası: 'Daha da aşağı çekilebilir'