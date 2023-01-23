'Annem karne hediyesi et aldı' haberine soruşturma

Geçtiğimiz günlerde Habertürk’te et fiyatlarıyla ilgili yapılan bir haberde konuşan çocuğun sözleri gündem olmuş, haberde muhabirin soru sorduğu bir çocuk, "Annem karne hediyesi et aldı" demişti.

Muhabir çocuğu 'tebrik' ederken kasap ise, "Karne hediyesi kasap abisinden 3 kalem pirzola" diyerek eti çocuğa uzatmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Söz konusu anların sosyal medyada gündem olmasının ardından olayın yaşandığı yerdeki kasabın sahibi olayı yalanlayarak “Aile kasap dükkanıma yakın bir evde oturur. Evleri arabaları var muhtaç insanlar değiller” ifadelerini kullanırken; çocuğun annesinin de durumu yalanladığı iddia edildi.

Gelişmelerin ardından Habertürk, habere ilişkin soruşturma başlattı.

Habertürk'ten yapılan açıklama şöyle:

''Habertürk TV’de 21 Ocak günü yayınlanan ve sosyal medyada çeşitli yönlerden tartışma konusu olan et fiyatlarına Et Süt Kurumu’nun (ESK) ithal et yoluyla fiyat müdahalesi haberinde kullanılan bir görüntü ve konuşmayla ilgili olarak haberde konuşan çocuğun ailesinin haberle ve muhabirimizle ilgili iddiaları Habertürk TV yönetimince değerlendirilmiş ve haberin oluşumunda gazetecilik etik ve ilkeleri açısından herhangi bir ihlal olup olmadığına yönelik inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.

Doğru ve dürüst habercilik yapmak Habertürk açısından vazgeçilmez bir yayın ilkesidir.

Bu ilke ışığında inceleme sonucunu kamuoyuna duyduğumuz sorumluluk ve saygı gereğince kısa sürede paylaşacağız.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.''