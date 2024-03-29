Almanya'da kaza geçirip ameliyat olan Şirin Payzın: Eskisinden daha güçlüyüm

Münih Cemevi Derneği’nin davetlisi olarak söyleşi için Almanya’ya giden gazeteci Şirin Payzın, pazar sabahı restoranda basamağa takılarak düştü. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Şirin Payzın’ın düşmenin etkisiyle kalça kemiğinin kırıldığı belirlendi.

Pazartesi sabah saatlerinde ameliyata alınan Payzın, 6 saat süren bir operasyon geçirdi.

Payzın’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla son sağlık durumu hakkında bilgi verdi:

"Münih Alevi Derneği’nin daveti ile geldiğim Münih ‘te bir basamağı görmeyip düştüm kalçam kırıldı. Acil ameliyata alındım. Ameliyatım çok başarılı geçti. Beni arayan , mesaj gönderen, güzel çiçeklerle moral veren herkese ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ederim. Bu arada konferansımız da çok iyi geçti aslında. Münih Alevi toplumuna beni ve @baristerkoglu'na gösterdikleri ilgi ve özellikle ameliyatım sonrası mesajlarıyla hep yanımda oldukları için çok. teşekkür ederim. Eskisinden daha güçlüyüm."