AFP çalışanları 3 Mayıs'ta kalem bırakacak

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Agence France-Presse (AFP) ile yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine grev kararı aldı. TGS tarafından yapılan açıklamada toplu pazarlık sürecinde işverenin çalışanların taleplerini dikkate almaması ve tüm çabalara rağmen makul bir öneriyle gelmemesi nedeniyle 3 Mayıs 2023 saat 10.00’da grevin başlatılacağı duyuruldu.

Açıklamada “Türkiye Gazeteciler Sendikası ile Agence France-Presse (AFP) İstanbul bürosu arasında süren toplu pazarlık sürecinde işverenin çalışanların taleplerine kulak tıkaması ve tüm yapıcı çabalarımıza rağmen masaya makûl bir öneriyle gelmemesi üzerine 3 Mayıs Dünya Özgürlüğü Günü’nde greve çıkıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Thomson Reuters Haber Ajansı’nın İstanbul ve Ankara ofislerinde de toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine 10 Mayıs’ta grev kararı uygulanacağı bildirilmişti.

GAZETECİLER ENFLASYONA KARŞI KORUNMADI

Bağımsız medyaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bu süreçte yani 14 Mayıs seçimleri öncesinde Türkiye’de Reuters ve AFP’de alınan grev kararı, her iki işverenin de gazetecilerin yüksek enflasyon, Türk lirasının değer kaybı ve Türkiye'deki hayat pahalılığını yansıtan ücret artışı ve koruma mekanizması taleplerini reddetmesinin ardından geldi.

Reuters ve AFP’deki gazeteciler, liranın değerinin son üç yılda yüzde 200'den fazla düşmesi ve geçen yıl resmi olarak yüzde 64, gayri resmi olarak ise çok daha fazla olan enflasyonun yükselmesi nedeniyle büyük bir artış talep etmişlerdi. TGS Genel Başkanı Durmuş, Reuters gazetecilerinin yüksek enflasyon oranı ve son birkaç yıldaki düşük ücret artışlarının ardından yüzde 135'lik bir ücret artışı talep ettiklerini duyurmuştu.

Ancak Reuters sadece yüzde 25'lik bir artış teklif etti.

Bunun üzerine TGS grev kararlarını açıkladı. AFP gazetecileri grevlerine Dünya Basın Özgürlüğü Günü olan 3 Mayıs'ta, Reuters'teki meslektaşları ise grevlerine seçimlerden sadece dört gün önce yani 10 Mayıs'ta başlayacak.

“SEÇİM DÖNEMİ MUHABİRLERİN SAHADA OLMAMASI ENDİŞE VERİCİ”

Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi’nde Medya Özgürlüğü Acil Müdahale Koordinatörü Gürkan Özturan, seçim dönemi Reuters ve AFP muhabirlerinin sahada olmamasının endişe verici olduğunu belirterek, “Türkiye'de medya özgürlüğü uzun zamandır sorunlu bir konu ve ülkedeki ekonomik krizle birlikte daha da kötüleşti. Bu grev, bir yandan güçlü bir propaganda mekanizması durmaksızın çalışmaya devam ederken, diğer yandan Türkiye'deki seçim sürecini takip etmek, ülkedeki bir avuç bağımsız medya kuruluşu aracılığıyla ihtiyaç duyulan haberlere yer vermek açısından endişe verici” ifadelerini kullandı.

“ALINACAK ZAM ÜZERİNDEN TÜİK VERİLERİNİ BAZ ALAN BİR SİSTEM DAYATMASI VAR”

Gerçek Gündem’e konuşan Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş, ocak ayında AFP’nin İstanbul bürosunda çalışan gazeteciler adına başlatılan toplu iş sözleşme görüşmelerinde anlaşma zemininin yakalanamadığını belirterek 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde grevin başlayacağını söyledi. Durmuş, toplu iş görüşmelerinde alınacak zam üzerinden TÜİK verilerini baz alan bir sistem dayatması olduğunu ifade etti:

“Maalesef masada AFP yönetiminin Türkiye’deki ekonomik tabloyu anlayamadığını gördük. Her ne kadar Türkiye’de pek çok mecrada iki türlü enflasyondan bahsedilse de sokak enflasyonunun TÜİK’in açıkladığı verilerle alakası olmadığının haberleri yapılsa da bu çalışanların haklarını vermeye geldiğinde maalesef TÜİK enflasyonu her zaman gündeme geldi. AFP’de de benzer bir dayatma gördük. Alınacak zam üzerinden TÜİK verilerini baz alan bir sistem dayatması var.”

AFP yönetimine, gazetecilerin sözleşme sonrası alacakları zammın kısa bir sürede erimemesi ve bu erimeyi önleyecek bir mekanizma teklif ettiklerini belirten Durmuş, “Biz AFP yönetimine, arkadaşlarımızı sözleşme sonrası alacakları zammın kısa bir sürede erimemesi ve bu erimeyi önleyecek bir mekanizma teklif ettik. Oransal olarak birbirimize çok yakın noktadayız ancak bu koruma gelmediğinde 2 veya 3 ay sonra maalesef aldıkları paralar eriyecek ve yine geçim derdinin içerisine düşecekler” dedi.

“YILIN BAŞINDA ALDIKLARI MAAŞ YIL ORTALARINA DOĞRU YARI YARIYA DÜŞÜYOR, BİZ BUNU DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUZ”

AFP Türkiye bürosunda çalışan gazetecilerin maaşlarının Türk Lirası üzerinden ödendiğini vurgulayan Durmuş, çalışanların yılın başında aldıkları maaşın yılın ortalarına doğru yarı yarıya düştüğünü söyledi:

“Şunu özellikle belirtmek istiyorum. AFP çalışanları Euro veya Dolar üzerinden maaş almıyor, Türk Lirası üzerinden maaş alıyor. Yılın başında başladıkları sayıyı yılın ortalarına doğru yarı yarıya düşmüş seviyede alıyorlar ve dolayısıyla ciddi bir geçim derdinin içerisindeler. Biz de bunu değiştirmek istiyoruz.”

AFP çalışanlarının ücretlerinin erimediği bir mekanizma talep ettiklerini belirten Durmuş, “Salı günü son bir kez görüşme yapacağız. İşverenden bir görüşme talebi geldi eğer anlaşma sağlayıp işveren kabul ederse toplu iş sözleşmesini imzalayacağız. Aksi halde 3 Mayıs’ta greve başlayacağız” dedi.

ÇALIŞANLAR NE DİYOR?

Bir AFP çalışanı, AFP’nin uluslararası bir ajans olmasından dolayı Türkiye bürosu çalışanlarının da Euro üzerinden ücret aldıklarının zannedildiğini belirterek, maaşlarının Türk Lirası olduğunu ve Türkiye’deki ekonomik sıkıntılardan AFP çalışanlarının da büyük ölçüde etkilendiğini söyledi:

“Türkiye’deki tüm çalışanları etkileyen ekonomik krizden, Türkiye’deki her çalışanın ‘ev sahibim kirayı artırırsa ya da beni evden çıkarırsa ne yaparım, bir daha ev bulamam’ diye kara kara düşünmelerine sebep olan koşullardan biz de payımızı alıyor ve ciddi şekilde etkileniyoruz. “

AFP çalışanı, ücretlerdeki artış ve ekonomistlere göre Türk lirasının önümüzdeki dönemlerde daha da uğrayacağı değer kaybına karşı bir koruma mekanizması istediklerini belirterek, görüşmelerin uzlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine sendikaları olan TGS’nin grev kararı aldığını söyledi. Gazeteci, “Şu anda enflasyon ve Türk lirasının değer kaybı öyle bir duruma geldi ki çalışanların ücretleri her gün eriyor. Kurumlar resmi enflasyon rakamlarını dikkate alma eğilimindeler halbuki reel enflasyon herkesin bildiği üzere resmi oranın çok çok üzerinde. Daha dün yayınlanan bir haberde sadece İstanbul’da ev kiralarının bir yılda yüzde 140 artığı yer alıyordu” ifadelerini kullandı.

AFP: “KONUYLA İLGİLİ GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR, İLETİŞİM KURAMAYIZ, ÖZÜR DİLERİZ”

AFP yönetimine grevle ilgili röportaj talebini ilettiğimizde ise röportaj talebimiz reddedilerek, AFP İletişim ve Marka Departmanı Başkanı tarafından “Bu konuyla ilgili görüşmeler halen devam etmektedir. Şu anda iletişim kuramayız. Özür dileriz” yanıtı verildi.