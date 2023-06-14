45 gazeteciyi işten atmıştı; Hürriyet'te yetki TGS'nin

Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın (TGS), Hürriyet gazetesinde toplu sözleşme görüşmelerine başlamak için yeterli çoğunluğa sahip olduğu istinaf mahkemesinin kararı ile tescilledi.

İstinaf mahkemesi ise gerekçeli kararını bu hafta yayımladı. TGS’den yapılan açıklamaya göre kararda şöyle denildi:

“İlk derece mahkemesi kararı usul ve yasaya ve dosya içeriğine uygundur, aksine itirazların hiçbirisi yerinde görülmemiştir. Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, İlk Derece Mahkemesinin objektif, mantıksal ve hayatın olağan akışına uygun, dosyadaki verilerle çelişmeyen tespitlerine ve uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile İlk Derece Mahkemesi kararında yazılı gerekçelere göre davalı bakanlık vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar vermek gerekmiştir.”

“Yetkimizin, işverenin hukuka aykırı işlemleri nedeniyle gasbedilmesine izin vermeyeceğiz” denilen TGS açıklamasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çağrıda bulundu:

“Şimdi Bakanlığa bir kez daha çağrıda bulunuyoruz: Yapmanız gereken ilk derece mahkemenin ve istinafın kararlarına saygı duymaktır. Yaklaşık dört yıl önce gasbedilen yetki belgemizi bir an önce Sendikamıza gönderin ve toplu iş sözleşmesi sürecinin önünü açın. Hürriyet gazetesi çalışanlarını düşük ücret ve kötü çalışma koşullarına mahkûm etmeyin. Ekonomik ve sosyal haklarını iyileştirmek için sendika çatısı altında mücadele etmek anayasal bir haktır, çiğnemeyin. Haklılığımızı ikinci defa tescil eden bu kararın medya sektöründe orman kanunlarına son verme mücadelemizde bir dönüm noktası olmasını diliyoruz.”

Bu süreçte Bakanlığın itirazı durumunda, Yargıtay'ın da istinaf kararını onaması hâlinde TGS, Hürriyet’te toplu sözleşme masasına oturacak.

NE OLMUŞTU?

Hürriyet’te sendikalı çalışanlar 2019 yılında çoğunluğa ulaşmış ve TGS, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yetki başvurusunda bulunmuştu. Bunun üzerine gazetenin sahibi olan Demirören Holding, sendikalı 45 Hürriyet çalışanını geriye dönük olarak işten çıkarıp yine geriye dönük hayali işe alımlar yapmış, bakanlık da sendikanın yeterli çoğunluğu sağlamadığını açıklamıştı.

Üç yıl süren hukuki sürecin ardından Aralık 2022’de İstanbul 24. İş Mahkemesi, TGS’nin Hürriyet'te toplu pazarlığa başlamak için yeterli çoğunluğa sahip olduğuna hükmetmişti. İlk derece mahkemenin kararına rağmen Bakanlık, TGS’ye yetki belgesini vermek yerine istinaf yolunu seçmişti.