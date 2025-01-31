Yeşilçam'ın Efsane İsmi Sezai Altekin Hayatını Kaybetti

İstanbul Şehir Tiyatrosu sanatçılarından Sezai Altekin, 79 yaşında yaşamını yitirdi. Altekin, son olarak Netflix'te yer alan Adsız Aşıklar adlı yapımda rol almıştı.

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Yeşilçam'ın Efsane İsmi Sezai Altekin Hayatını Kaybetti

1966 yılından emekli oluncaya dek şehir tiyatrolarında görev alan Sezai Altekin, tiyatro oyunculuğunun yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme çalışmalarında da bulundu.

Yeşilçam'ın Efsane İsmi Sezai Altekin Hayatını Kaybetti - Resim : 1

BODRUM'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

79 yaşında hayatını kaybeden Altekin, bugün Bodrum Gündoğan'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Yeşilçam'ın Efsane İsmi Sezai Altekin Hayatını Kaybetti - Resim : 2

SEZAİ ALTEKİN KİMDİR?

1946 yılında doğan Sezai Altekin, 1966 yılında şehir tiyatrolarının kapısından girdi ve emekli olana dek bu alanda çalışmalarını sürdürdü. Seksenli yıllarda Gazanfer Özcan ile beraber birçok seslendirme çalışmasında yer almıştır. Özellikle Barni Moloztaş ve Şirin Baba seslendirmelerinde birlikte bu karakterlerle özdeşleşmiştir.

2007-2008 sezonunda Bana Bir Picasso Gerek oyunu ile Duru Tiyatro'ya misafir oyuncu olarak rol almıştır.

2014 yılında Kanal D'de yayınlanan "Paşa Gönlüm" dizisinde "Paşa Dede" rolünde oynamıştır.

Tatar Ramazan dizisinde Beyefendi karakterini canlandırmıştı. Son olarak, Show TV ekranlarında İlişki Durumu: Karışık adlı dizide rol almıştır.

Usta isim son olarak Halit Ergenç'in baş rolünde olduğu Netflix'te gösterime giren Adsız Aşklar dizisinde rol almıştı.

Kaynak: ANKA

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