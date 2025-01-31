Kalp Ameliyatı Olan Elvin Levinler'e Doktorundan Çok Sert Matcha Çayı Uyarısı

Ünlü oyuncu Elvin Levinler geçirdiği kalp ameliyatının ardından iyileşmeye başladı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Elvin Levinler doktorunun Matcha çayına karşı uyardığını ifade etti.

Esma Karayel Esma Karayel
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Kalp Ameliyatı Olan Elvin Levinler'e Doktorundan Çok Sert Matcha Çayı Uyarısı

Oyuncu Elvin Levinler, geçtiğimiz günlerde kalbinden yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye yatmış ve ameliyata alınmıştı. Ölümden dönen Elvin Levinler sevenlerini korkutmuştu.

Ünlü oyuncu Elvin Levinler, yaptığı açıklamada doktorunun kendisine matcha çayını çok tüketmemesi konusunda ciddi bir uyarıda bulunduğunu söyledi.

Kalp Ameliyatı Olan Elvin Levinler'e Doktorundan Çok Sert Matcha Çayı Uyarısı - Resim : 1

Levinler yaptığı paylaşımda, “Doktorum ‘matcha falan bilmediğiniz şeyleri çok fazla içmeyin dedikten” sonra günde bir bardak matcha’mı içiyorum efendi gibi… Çok haklı matcha içmeyi çok abartmıştım kahve içmeyi bıraktığımdan beri” ifadelerini kullandı.

Kalp Ameliyatı Olan Elvin Levinler'e Doktorundan Çok Sert Matcha Çayı Uyarısı - Resim : 2

MATCHA ÇAYI NEDİR?

Matcha çayı, Japonya kökenli bir yeşil çay türü ve özellikle çayın toz haline getirilmiş formuyla hazırlanır. Geleneksel yeşil çaydan farklı olarak, matcha çayı, çayın yapraklarının tamamen öğütülüp toz haline getirilmesiyle elde edilir. Bu sayede, matcha tüketirken çayın tüm besin değerlerinden faydalanmış olursunuz çünkü yaprakların tamamı yenir.

Matcha, özellikle yüksek oranda antioksidan içerdiği ve vücuda enerji sağlayan doğal bir kafein kaynağı olduğu için popüler. Aynı zamanda L-theanine adlı bir amino asit de içerir, bu da sakinleştirici bir etki yaparak kafeinin uyarıcı etkisini dengeler.

Matcha, Japon çay seremonilerinin de önemli bir parçasıdır.

Kaynak: Haber Merkezi

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