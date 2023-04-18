Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer "evleniyor" iddiası

Oyuncu Alina Boz ile Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'in evlilik kararı aldıkları iddia edildi.

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Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer "evleniyor" iddiası

Ünlü oyuncu Alina Boz ile Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer evlilik planları yapmaya başladıkları öne sürüldü. 24 yaşındaki ünlü oyuncu Alina Boz, Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile evlilik kararı aldı. Özer ise bir yandan Portekiz yurttaşı olmaya hazırlanıyor.

Takvim'in haberine göre; Alina Boz ile Mithat Can Özer, yaklaşık dört yıldır beraberliklerini sürdürüyor. Özer, Portekiz'den 800 bin Euro'ya ev satın almıştı.

Mithat Can Özer'in, bu yatırımı sayesinde 'Golden Visa' başvurusunda bulunduğu da öne sürüldü. Özer'in kurallar gereği her yıl 7 gün Portekiz'de kalması gerekiyor.

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