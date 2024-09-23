RTÜK Başkanı O Görüntülere Ateş Püskürdü: 'Rezaletin Bini Bin Para!'

Manken Didem Soydan, Ali Biçim ve Mesutcan Tomay'ın Youtube kanalına konuk oldu. Didem Soydan, "Üstümü vaat ettiğim gibi değiştirirsem ayakkabımdan su içeceklerini söylediler" dedi. Didem Soydan'ın ayakkabılarını çıkaran Ali Biçim, getirttiği viskiyi ayakkabılara dökerek Tomay ile birlikte içti. Programın devamında Mesutcan Tomay, mankenin ayaklarını öperek başına koydu.

O görüntülere tepki gösteren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlarla mücadele etmek şart. İşin ahlak boyutu da var. Bazı Youtube yayıncıları, çok özür dileyerek söylüyorum, hayat kadınlarını yayınlarına, yarı çıplak kıyafetlerle konuk alarak terbiye yoksunu sohbetler edebiliyor. Youtube çocukların ağırlıklı olarak kullandığı bir mecra.

'REZALETİN BİNİ BİN PARA'

Burada neredeyse iç çamaşırlarını göreceğimiz şekilde giyinen insanlar Youtube'da yayına alınıyor, bir başka örneğe bakıyoruz bir kadının ayakkabısından içki içiliyor. Rezaletin bini bir para. Konu sadece hükümet, muhalefet meselesi değil. Toplumun ahlaki temellerine kastediliyor. İnanç, toplumsal ve kültürel değerlerimize sahip çıkmak zorundayız. Aile kurumunu muhafaza etmek şart. Geleneksel yayıncılık alanı nasıl bir düzen ve denetime tabi ise internet üzerinden yapılan, sosyal medya kaynaklı yayınlarda bir tertibe tabi olmak zorunda."