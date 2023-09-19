Murat Dalkılıç'tan yeni sevgilisiyle ilk poz

Şarkıcı Murat Dalkılıç, Eda isimli yeni sevgilisiyle ilk pozunu paylaştı.

Murat Dalkılıç'tan yeni sevgilisiyle ilk poz

Şarkıcı Murat Dalkılıç, Instagram hesabından yeni aşkını duyurdu. Dalkılıç, Eda isimli yeni sevgilisiyle fotoğrafını nazar boncuğu emojisi ekleyerek paylaştı.

Dalkılıç’ın yeni aşkı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Murat Dalkılıç'tan yeni sevgilisiyle ilk poz - Resim : 1

Dalkılıç, uzun süre aşk yaşadığı oyuncu Merve Boluğur’la 2015’te nikâh masasına oturmuş ve 2017’de boşanmıştı.

Şarkıcı, daha sonra oyuncu Hande Erçel ile üç yıl aşk yaşamıştı. Ancak ikili, birlikteliğini sonlandırma kararı almıştı.

Dalkılıç, Hande Erçel’den ayrıldıktan sonra da oyuncu Sitare Akbaş ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Akbaş ile sekiz ayın ardından geçen sene yollarını ayıran şarkıcı, Çağla Boz ile kısa bir süre birliktelik yaşamıştı.

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