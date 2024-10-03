Kısmetse Olur'un Sevilen Çiftinden Hayranlarını Üzen Haber! Sosyal Medya Hesabından Duyurdu...
Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının sevilen çifti Elif Nur Yel ve Sedat Polat ilişkilerini sonlandırdı. Elif Nur Yel, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Sedat Polat ile olan iki yıllık ilişkilerinin sona erdiğini duyurdu.
Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının sevilen çifti Elif Nur Yel ve Sedat Polat'dan hayranlarını üzen haber geldi. Yarışmadan şampiyon olarak çıkan ve iki yıldır birlikte olan çift yollarını ayırma kararı aldı.
Ayrılık haberini Instagram üzerinden takipçileriyle paylaşan Elif Nur Yel, Sedat Polat'la olan birlikteliğinin sona erdiğini şu sözlerle açıkladı:
"Hiçbir şey görmek istemiyorum. Herkese seçtiği hayatta başarılar."
FOTOĞRAFLARI KALDIRDI
Ayrılık haberini duyurmasının ardından Elif Nur Yel, Sedat Polat ile olan tüm fotoğraflarını da sosyal medya hesabından kaldırdı.
Paylaşımın ardından birçok takipçisi Yel'e destek mesajları gönderdi.
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