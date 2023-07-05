Hayranı, Taylor Swift konserinde doğum yaptı

Taylor Swift, "Eras" adını verdiği turnesinin beşinci ayında dinleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Sanatçının Kuzey Amerika turnesinde konsere giden hamile bir hayranı erken doğum yaptı.

Adının Tori olduğu öğrenilen kadının hemen hastaneye kaldırıldığı ve üç hafta erken doğum yaptığı öğrenildi. Tori, TikTok hesabından paylaştığı video ile "Taylor'ın konserinin 20'nci dakikasında doğumu başlayan kişi benim" diyerek bir erkek bebek dünyaya getirdiğini doğruladı.

Taylor Swift'in hayranları, geçen aylarda konserlere altlarına yetişkin bezi bağlayarak katıldıklarını çünkü konserin hiçbir anını kaçırmak istemediklerini söyledikleri sosyal medya videoları paylaşmışlardı.