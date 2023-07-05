Hayranı, Taylor Swift konserinde doğum yaptı

Kuzey Amerika turnesine çıkan ünlü sanatçı Taylor Swift'in konserinde bir hayranı erken doğum yaptı.

Son Güncelleme:
Hayranı, Taylor Swift konserinde doğum yaptı

Taylor Swift, "Eras" adını verdiği turnesinin beşinci ayında dinleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Sanatçının Kuzey Amerika turnesinde konsere giden hamile bir hayranı erken doğum yaptı. 

Adının Tori olduğu öğrenilen kadının hemen hastaneye kaldırıldığı ve üç hafta erken doğum yaptığı öğrenildi. Tori, TikTok hesabından paylaştığı video ile "Taylor'ın konserinin 20'nci dakikasında doğumu başlayan kişi benim" diyerek bir erkek bebek dünyaya getirdiğini doğruladı.

Hayranı, Taylor Swift konserinde doğum yaptı - Resim : 1

Taylor Swift'in hayranları, geçen aylarda konserlere altlarına yetişkin bezi bağlayarak katıldıklarını çünkü konserin hiçbir anını kaçırmak istemediklerini söyledikleri sosyal medya videoları paylaşmışlardı.

Son Güncelleme:
Haldun Dormen'in torunu Alya Dormen, Nice sokaklarında yalın ayak dans etti Haldun Dormen'in torunu Nice sokaklarında yalın ayak dans etti
Limon + şekerle gelen etki... Karıştırıp yüzünüze sürmeniz yeterli oluyor! Limon + şekerle gelen etki... Karıştırıp yüzünüze sürmeniz yeterli oluyor!
Demet Akalın'dan 'yaşlanmışsın' diyen takipçisine skandal cevap Demet Akalın'dan 'yaşlanmışsın' diyen takipçisine skandal cevap
Ayna gibi cam temizliğinin püf noktası! Camda asla leke bırakmıyor ve tertemiz oluyor... Ayna gibi cam temizliğinin püf noktası! Camda asla leke bırakmıyor ve tertemiz oluyor...
ÇOK OKUNANLAR
Kredi faizlerinde sert artış: İşte kamu bankaları ve özel bankalarda son durum Kredi faizlerinde sert artış: İşte kamu bankaları ve özel bankalarda son durum
NASA açıkladı: Dünyanın sonunun geleceği tarih belli oldu! NASA açıkladı: Dünyanın sonunun geleceği tarih belli oldu!
Altın için son fırsat uyarısı: Yeni rekor geliyor, ilk kez telaffuz edildi! Altın için son fırsat uyarısı: Yeni rekor geliyor, ilk kez telaffuz edildi!
Cinsel hayatı öldüren 5 alışkanlık Cinsel hayatı öldüren 5 alışkanlık
Türkiye için alarm verilmişti: Dünyada ölümler başladı! Türkiye için alarm verilmişti: Dünyada ölümler başladı!