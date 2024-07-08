Hasan Can Kaya'nın Eski Sevgilisi Sultan San Evlendi

'Konuşanlar' programıyla tanınan Hasan Can Kaya 2,5 yıl sevgili olduğu yönetmen Sultan San, 2021 yılında ayrılık kararı almıştı. Kaya o dönem "Karşılıklı aldığımız bir karar. Arka planda özel bir neden yok. İş ilişkimiz eskisi gibi devam edecek" demişti.

Beşer Beşer, Güldür Güldür ve Güldüy Güldüy Şov gibi komedi şovlarında yönetmenlik ve yardımcı yönetmenlik yapan Sultan San dünya evine girdi. Başarılı yönetmen San’ı Güldür Güldür ekibi bu güzel gününde yalnız bırakmadı.

ÜNLÜ İSİMLER ORADAYDI

Konuşanlar'ın yönetmeni Sultan San'ın kır düğününde Güldür Güldür ekibi de yer aldı. Arkadaşlarını bu mutlu günde yalnız bırakmayan Onur Buldu, Aylin Kontante, Uğur Bilgin gibi isimler sosyal medyadan da paylaşımlar yaptı.

Sultan San da mutlu gününde çekilen kareleri sosyal medyadan paylaştı.