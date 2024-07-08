Bebek Haberi Doğrulandı: Margot Robbie Hamile

Hollywood'un son dönemki en büyük yıldızlarından ismi Margot Robbie'nin hamile olduğu ortaya çıktı. Karnı belirginleşen 34 yaşındaki Robbie, eşi ile Como Gölü'nde görüntülendi. Ardından Daily Mail'e konuşan, Margot Robbie ve eşi Tom Ackerley'e yakın kaynaklar bebek haberini doğruladı.

İkili ilk olarak 2013 yılında Aşk Uğruna'nın (Suite française) setinde bir araya geldi ve ardından iki yıllık bir ilişkiden sonra evlilik kararı aldı. Aralık 2016'da Avustralya'nın Byron Körfezi'nde düzenlenen samimi bir törenle evlendi.

'ONA HER ZAMAN AŞIKTIM'

Robbie, Mayıs 2016'da Vogue'a Ackerley hakkında konuşurken, Londra'nın en yakışıklı erkeği ile olan ilişkisinin beklenmedik olduğunu söyledi:

“İlişki fikri bende kusma isteği uyandırırdı. Sonra bu durum başıma geldi. Çok uzun zamandır arkadaştık. Ona her zaman aşıktım. Ama düşündüm ki, 'Ah, o da beni asla sevmez. Bunu tuhaflaştırma, Margot. Aptallık etme ve ona ondan hoşlandığını söyleme.' Ve sonra oldu. Bu o kadar mantıklı ki, daha önce hiçbir şey bu kadar mantıklı gelmemişti."