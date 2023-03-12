Harry ve Meghan'ın çocukları törene istenmedi, Camilla'nın torunları katılacak

Kraliyet ailesiyle yaşadıkları sıkıntılarla gündemden düşmeyen Prens Harry ve Meghan Markle cephesinde yeni bir gelişme daha yaşandı.

Harry ve Meghan'ın çocukları törene istenmedi, Camilla'nın torunları katılacak

Daily Mail'de yer alan habere göre Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin çocukları, dedeleri Kral III. Charles'ın taç giyme törenine "çok küçük oldukları için" davet edilmedi. Haberde Prens Charles ve Meghan Markle'ın çocukları Archie ve Lilibet törene davet edilmezken Kraliçe Camilla'nın torunlarının ise resmi bir rolle davet edilmesi bekleniyor.

Sussex Dükü ve Düşesinin davet edilmeleri üzerine 6 Mayıs'ta gerçekleşecek taç giyme törenine katılmaları beklenirken, soğuk bir muameleye maruz kalacakları da konuşulanlar arasında.

Sussex'lerin çocukları saray yetkilileri tarafından Westminster Abbey'deki törene katılmak için çok küçük olarak değerlendiriliyor, ancak çocuklarını Taç Giyme Töreni'ne getirmek isteseler de sarayın onları dışarıda bırakma kararının gerginlikleri alevlendirmesi muhtemel.

Çiftin törenin olacağı günün bir bölümünü ise 6 Mayıs'ta dört yaşına basacak olan Archie ve Lilibet ile birlikte oğullarının doğum gününü kutlayarak geçirmesi bekleniyor.

Şu anda dokuz yaşındaki Prens George ve törenden kısa bir süre önce sekiz yaşına basacak olan kız kardeşi Prenses Charlotte'un törene katılacak. Nisan ayında beş yaşına girecek olan Prens Louis'in törene getirilip getirilmeyeceğine ilişkin kararın Galler Prensi ve Prensesi tarafından "düşünüldüğü" bildirildi. Ancak Sunday Telegraph'ın haberine göre Prens Louis'in de gelmesi muhtemel.

Camilla'nın torunlarının, büyükanneleri ve üvey büyükbabalarının taç giyme törenine katılmaları ve resmi bir rol üstlenmeleri ise İngiliz basınına yansıyanlar arasında. Kraliçe'nin oğlu Tom Parker Bowles'un 15 ve 13 yaşında iki çocuğu, kızı Laura Lopes'in ise 13 yaşında ikizleri var. Kraliçe'nin, taç giyme töreninde üzerine örtülen örtüyü onların taşımasını umduğu bildirildi.

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