Gülben Ergen'in Sahne Kıyafeti Olay Oldu! Gülşah Saraçoğlu'ndan 'Arabesk' Tasarım

Sık sık girdiği polemiklerle gündeme gelen ünlü şarkıcı Gülben Ergen bu kez sahne kıyafetiyle olay yarattı. Yakın arkadaşı, ünlülerin modacısı Gülşah Saraçoğlu imzasını taşıyan kıyafetteki hançer detayı görenleri şoke etti.

Gülben Ergen'in Sahne Kıyafeti Olay Oldu! Gülşah Saraçoğlu'ndan 'Arabesk' Tasarım

Şarkıcı Gülben Ergen'in sahne kıyafeti sosyal medyanın en çok konuşulan magazin gündemi oldu. Ünlülerin hem yakın arkadaşı hem de modacısı Gülşah Saraçoğlu, en son Gülben Ergen'e hazırladığı doğum günü sürpriziyle çok konuşulmuştu. Saraçoğlu, bu kez de arkadaşına öyle bir elbise tasarladı ki görenler bir dönem polemiklere damga vuran Gülben Ergen'den gözlerini alamadı.

Sırt dekoltesinde kanlı bir hançer olan ve ön tarafında bacak kısmından hançerin çıktığı beyaz uzun bir elbise giyen Gülben Ergen, sosyal medyada çok konuşuldu.

Gülben Ergen'in Sahne Kıyafeti Olay Oldu! Gülşah Saraçoğlu'ndan 'Arabesk' Tasarım - Resim : 1

Instagram hesabından elbisesiyle video yayınlayan ünlü şarkıcı şunları yazdı:

"Sırtından bıçaklanarak yaşamaya alışkın kadınlar, fışkıran kanı da, saplanan hançeri de kostümüne aksesuar yapabilirler. Hem de kar beyaz kostüme."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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