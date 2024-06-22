Gibi'nin Vücutçu Yalvaç'ı bakın nerede ortaya çıktı

Fenomen haline gelen Gibi dizisinde Yalvaç karakterine hayat veren Arda Berç Dalıcı, bu defa bir yarışma programına katıldı.

Gibi'nin Vücutçu Yalvaç'ı bakın nerede ortaya çıktı

Gibi dizisinde İlkkan karakterinin sabah kahvaltısında 14 yumurta haşladığı Yalvaç karakterine Arda Berç Dalıcı, atv'nin yeni yarışma programı Alan'a katıldı.

Dalıcı, "Günde 14 yumurta kırıyorum" sözleriyle Gibi dizisine gönderme yaptı.

"Yarışmacıları yumurta gibi kıracağım" diyerek gözdağı veren Dalıcı'yı görenler hemen tanıdı.

Gibi'nin Vücutçu Yalvaç'ı bakın nerede ortaya çıktı - Resim : 1

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