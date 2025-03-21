Eski First Lady'nin İddialı Pozları Gündem Oldu

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eşi Carla Bruni, bir magazin dergisine iddialı pozlar verdi. Geçmişte mankenlik yapan Bruni'nin pozları magazin gündemine oturdu.

Dergiye konuşan Bruni, First Lady olduğu dönemi de anlatarak, "O zamanlardan aklımda kalan en güzel anı adamımla buluşmaktı çünkü her şey harikaydı, fantastikti ve çok ama çok ilginçti" dedi. Elysee Sarayı'ndaki döneminden memnun olduğunu belirten Bruni, "Aşkım olmasaydı siyasete asla kendim girmezdim." dedi.

Bruni, moda çekiminde ünlü markaların kıyafetleriyle poz verirken, müzikle ilgili de düşüncelerini paylaştı. "Piyano ve keman çalıyorum, kötü çalıyorum ama tutkuyla çalıyorum" diyerek müziğe olan ilgisini dile getirdi.