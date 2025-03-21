Eski First Lady'nin İddialı Pozları Gündem Oldu

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eşi Carla Bruni, bir magazin dergisine verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekti. 57 yaşındaki eski First Lady, mankenlik ve müzisyenlik geçmişiyle de tanınıyor. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan Bruni, "Ben her zaman meşhur olmak istiyordum" diyerek pozlarının arkasındaki motivasyonunu açıkladı.

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
Eski First Lady'nin İddialı Pozları Gündem Oldu

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eşi Carla Bruni, bir magazin dergisine iddialı pozlar verdi. Geçmişte mankenlik yapan Bruni'nin pozları magazin gündemine oturdu.

Eski First Lady'nin İddialı Pozları Gündem Oldu - Resim : 1

Dergiye konuşan Bruni, First Lady olduğu dönemi de anlatarak, "O zamanlardan aklımda kalan en güzel anı adamımla buluşmaktı çünkü her şey harikaydı, fantastikti ve çok ama çok ilginçti" dedi. Elysee Sarayı'ndaki döneminden memnun olduğunu belirten Bruni, "Aşkım olmasaydı siyasete asla kendim girmezdim." dedi.

Eski First Lady'nin İddialı Pozları Gündem Oldu - Resim : 2

Bruni, moda çekiminde ünlü markaların kıyafetleriyle poz verirken, müzikle ilgili de düşüncelerini paylaştı. "Piyano ve keman çalıyorum, kötü çalıyorum ama tutkuyla çalıyorum" diyerek müziğe olan ilgisini dile getirdi.

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