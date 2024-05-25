Cem Yılmaz: Cimriyim ve çocuğumla ilgilenmiyorum

Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu, 20 ay süren evliliklerini 2013'te anlaşmalı olarak bitirmişti. Yılmaz, tek çocuğu Kemal için ayda 10 bin dolar ödemeyi kabul etmişti.

Ancak geçtiğimiz yıllarda eski eşler arasında nafaka krizi yaşanmıştı. Ünlü komedyen, Yağtu'ya ödediği 10 bin dolar nafakanın aylık 40 bin liraya indirilmesini talep etmişti. Ahu Yağtu da çocuğun eğitimi ve gelişimi için masrafların arttığını belirterek Yılmaz’ın talebinin reddedilmesini istemişti.

Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu arasındaki dava, Yağtu lehine sonuçlanmış ve ünlü komedyen karara itiraz etmişti.

Ancak Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, İstinaf Mahkemesi’nin kararını onayladı. Bu kararla birlikte Cem Yılmaz’ın, eski eşi Ahu Yağtu’ya aylık 10 bin dolar nafaka ödemesi kesinleşmiş oldu.

"BÜTÜN HABERLER, YORUMLAR HAKLI"

Sosyal medyada çocuğunun masraflarını ödemekten kaçındığına yönelik eleştirilere Cem Yılmaz'dan yanıt geldi. X hesabından bir paylaşım yapan ünlü komedyen, "Evet bütün haberler, yorumlar haklı..Cimriyim ve çocuğumla ilgilenmiyorum. (Bu bilinen bir gerçek) ve tabi ki oğlumu tek başıma yaptım. İyi eğlenceler… Minik not 11 yıl önce boşandım. (Dünyada bir ilk)" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Evet bütün haberler,yorumlar haklı..Cimriyim ve cocuğumla ilgilenmiyorum..(bu bilinen bir gercek) ve tabiki oğlumu tek başıma yaptım :) İyi eğlenceler…Minik not 11 yıl önce boşandım..( dünyada bir ilk ) — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) May 24, 2024

"BİLİYORSUNUZ ÖMÜR BOYU ÖDEMEM GEREKEN BİR NAFAKA SÖZ KONUSU"

Öte yandan Cem Yılmaz, eski eşi Ahu Yağtu ile aralarında olan nafaka tartışmasını yeni gösterisinde sahneye taşımıştı.

Ünlü komedyen, "Geçenlerde oğlum Kemal, internetten mal varlığımın 20 milyon dolar olduğuna dair bir haber okumuş. Bana ‘Baba doğru mu’ diye sordu. ‘Annenin haberi yok değil mi? Haberi sakın ona gösterme’ diye uyardım. Biliyorsunuz, ömür boyu ödemem gereken bir nafaka söz konusu…" demişti.