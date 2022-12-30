Armağan Çağlayan'ın 'Beni aramadı' dediği Ayta Sözeri'den yanıt: Bu kadar değerli miymişim onun için?

Ayta Sözeri, Armağan Çağlayan'ın paylaşımına cevap verdi. Sözeri, "Söylediklerinde sonuna kadar haklı ama bu kadar değerli miymişim onun için? Kendimi affettirene kadar her saat başı arayacağım" dedi.

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Armağan Çağlayan'ın 'Beni aramadı' dediği Ayta Sözeri'den yanıt: Bu kadar değerli miymişim onun için?

Yapımcı ve sunucu Armağan Çağlayan, geçen haftalarda akciğer kanseri tedavisi görmeye başladı. Bu süreçte sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştığını belirten Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisini aramayan Nükhet Duru ve Ayta Sözeri'ye kırıldığını açıkladı. Ayta Sözeri, Çağlayan'ın sözlerine cevap verdi. 

2. Sayfa'nın haberine göre, Ayta Sözeri, Çağlayan'ın açıklaması için, "Armağan'ın paylaşımını bir arkadaşım attı. Ben böyle şeylere nasıl cevap vereceğimi bilmiyorum" dedi. 

Sözeri şu ifadeleri kullandı:

"Ömrü boyunca sevdiklerini kaybetmiş bir insan olarak sevdiği herhangi bir şeyi kaybetmek istemeyen biriyim. Armağan Çağlayan hasta değil diye düşünmek istiyorum. Aradığım zaman da ne söylemen gerektiğini bilmiyorum. O yüzden de aramadım. Armağan haklı mı? Yerden göğe kadar haklı. Bir de gerçekten benden bu telefonu beklediğine de inanamadım. Yani ben bu kadar değerli miymişim onun için. Bundan sonra her saat başı kendimi affettirene kadar arayacağım."

NE OLMUŞTU?

Armağan Çağlayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kendisini aramayan isimlere şöyle seslenmişti:

"Şimdi saçma sapan kaprislerimle bir dakikanızı alacağım. Hastalığım sırasında o kadar çok arayan soran yazan oldu ki, açıkçası bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Hepinize minnettarım. Ama iki kişinin aramaması beni çok üzdü birisi Nükhet Duru, diğeri Ayta Sözeri. Bu sitem değil. Sitem etmeye hakkım yok zaten. Bu sadece, kendi sınırlarımı daha iyi çizmek için kendime bir uyarı. Hepimize minnettarım. Sonsuza dek... En sevdiklerimizin, ufacık tefecik sevdiği olamıyoruz bazen! İnsan kırılıyor."

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