Ağaoğlu Ailesine Oyuncu Gelin

"Sefirin Kızı" ve "İnadına Aşk" gibi dizilerde rol alan oyuncu Yeşim Dalgıçer, evlilik için ilk adımı attı. Oyuncu, ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu'nun yeğeni Hakkı Ağaoğlu ile nişanlandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ağaoğlu Enerji Grubu Başkanı olan Hakkı Ağaoğlu’yla 2 yıldır beraberlik yaşayan Yeşim Dalgıçer, nişanda sade beyaz bir elbise giydi.

Çiftin kısa süre sonrası için evlilik planı yaptığı öğrenildi.