Helallik İsteyip Kalp Ameliyatına Girmişti: İbrahim Tatlıses'in Sağlık Durumuna İlişkin Son Gelişme
Kalp kapakçığı ameliyatı olan sanatçı İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili yeni haber geldi. Ameliyatı gerçekleştiren Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, Tatlıses'in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
İmparator lakabıyla tanınan arabesk müzik sanatçısı İbrahim Tatlıses, dün akşam Harbiye'de verdiği konserde ameliyat olacağını duyurmuştu.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMAMIŞTI
Sevenlerinden dua isteyen Tatlıses "Yarın ameliyat olacağım. Hocam kalp kapakçığımı değiştirecek. Hakkınızı helal edin, dualarınızı eksik etmeyin. Allah benimle beraber" dedi. Hayranlarının alkışlayarak ismini söylemesiyle duygulanan Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamamıştı.
tv100'den Onur Üçkarışoğlu'nun haberine göre; ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığındaki rahatsızlık nedeniyle ameliyat oldu. Tedbir nedeniyle operasyon sonrası önce yoğun bakıma alınan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili yeni haber geldi.
OĞLU YALNIZ BIRAKMADI
Usta sanatçı yoğun bakımdan normal odaya alındı. Odada oğlu Ahmet Tatlıses babasını bir an olsun yalnız bırakmadı.
SAĞLIK DURUMU BEKLENENDEN DAHA İYİ
Ameliyatı gerçekleştiren Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, Tatlıses'in sağlık durumunun beklenenden daha iyi olduğu söyledi.