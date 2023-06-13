Ünlü oyuncu motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Pek çok dizi ve filmde yer alan Hollywood’un usta oyuncularından Treat Williams'in ölüm haberi sevenlerini şoke etti. 71 yaşındaki ABD'li aktör geçirdiği motosiklet kazasının ardından hayatını kaybetti.

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Ünlü oyuncu motosiklet kazasında hayatını kaybetti

ABD’nin Vermont eyaletinde dün Hair filmi ve Everwood serisiyle tanınan Treat Williams, motosikletiyle seyir halindeyken kaza geçirdi. Ünlü oyuncunun ajansından yapılan açıklamada, kazada yaralanan 71 yaşındaki Williams’ın hayatını kaybettiği belirtildi.

Williams’ın 15 yıllık menajeri Barry McPherson, oyuncunun kullandığı motosikletin bir arabayla çarpıştığını ve ünlü oyuncunun hayatını kaybettiğini doğruladı.

Olayla ilgili açıklama yapan İtfaiye şefi Jacob Gribble, kazanın bir otomobilin direksiyonunu Williams’ın motosikletine doğru kırmasıyla gerçekleştiğini, kazanın ardından New York’ta bir hastaneye kaldırılan Treat Williams tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını söyledi.

Broadway müzikalinden uyarlanan 1979 tarihli Hair filmi ile üne kavuşan Williams, Everwood serisinde ise ailesini New York City’den Colorado’ya taşıyan bir beyin cerrahı olarak rol almıştı.

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