Sakarya Tarihini Gözler Önüne Çıkaran Sergi Açıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, OSM’de SAGÜSAD 29. Yılı özel fotoğraf sergisinin kapılarını sanatseverlere açtı. Birbirinden değerli konukların katılımıyla açılışı yapılan “Grup 2” sergisinde Sakarya’nın tarihine ışık tutan, resim ve fotoğraf sanatına dair en seçkin eserler görücüye çıktı. Sergi 2 Ekim’e kadar sanat tutkunlarının ziyaretine açık olacak.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sanata ve sanatçıya değer katan, sanatseverlerin ilgiyle takip ettiği program ve etkinliklere devam ediyor. Sakarya Güzel Sanatlar Derneği’nin (SAGÜSAD) 29. Yılı özel fotoğraf sergisi, Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde kapılarını sanatseverlere açtı. Fotoğraf grubu olan “Grup 2” anısına, bu başlıkla açılan sergide Sakarya’nın tanınmış fotoğraf sanatçısı İbrahim Zaman, SAGÜSAD Başkanı Ünal Dabak, “Grup 2” içerisinde yaşayan tek isim Feruz Ertürer ve çok sayıda fotoğraf, resim sanatçısının eseri görücüye çıktı.

Açılış programına bu isimlerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin ve çok sayıda sanatsever katıldı. Sergide Sakarya’nın tarihine dair çeşitli eserler ve SAGÜSAD’ın ilk günden bu yana serüvenini yansıtan resim ve fotoğraflar yer aldı. Toplamda 48 fotoğraf ve 5 resmin yer aldığı sergi, 2 Ekim Çarşamba gününe kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.



Büyükşehir Belediyesi’ne nazik ev sahipliği için teşekkür eden SAGÜSAD Başkanı Ünal Dabak sanatsal değerlere sahip çıkmanın önemine değinerek, “Bugün yeniden sergi salonumuza kavuşmanın ve sergimizi böyle güzel bir ortamda açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Alemdar’a teşekkür ediyorum. Şehrimizde sanat denildiğinde ilk akla gelen SAGÜSAD, değerlerine sahip çıkmaya devam edecektir. Her ortamda ifade ettiğim bir sözü burada bir kez daha tekrarlamak istiyorum; Her bireyin yaşadığı kente vefa borcu olduğuna inanıyorum. Bizler bu borcumuzu şehrimizi fotoğraflayarak gelecek nesillere bırakıp yerine getireceğiz” ifadelerine yer verdi.

Programda ayrıca konuklardan İbrahim Zaman ve Feruz Ertürer, bir selamlama konuşması yaparak, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne gerçekleştirmiş olduğu organizasyondan dolayı teşekkür etti.

Programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin ise, “Sanat, insanın düşünce dünyasındaki soyut imgeleri somutlaştırma sürecidir ve bu süreç büyük bir emek ve özveri gerektirir. Emek sanatçının kaleminden tuvaline, kilinden taşına yansıyan, bazen bir çizgi, bazen bir renk, bazen bir fotoğraf, bazen de bir form olarak can bulur. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz emek sergisi de her sanatçının hislerini ve emeğini ortaya koymaktadır. Ben bu vesile ile serginin tekrar hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen tüm sanatçılarımızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Program sonunda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şirin, SAGÜSAD Dernek Başkanı Dabak’a plaket takdim etti.

Kaynak: İHA