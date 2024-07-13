Minyonlar 3'ün Vizyon Tarihi Belli Oldu

Heyecanla beklenen "Minyonlar 3" filminin hazırlıkları başladı. Filmin, 2027 yılında vizyona girmesi bekleniyor.

Minyonlar 3'ün Vizyon Tarihi Belli Oldu

Universal ve Illumination, sevilen animasyon serisi "Minyonlar"ın üçüncü filmini resmen duyurdu! 30 Haziran 2027'de vizyona girecek olan filmde, yaramaz sarı minyonlar yepyeni maceralara atılacak.

Beyazperde'nin haberine göre, filmin senaryosu Brian Lynch ("Minyonlar", "Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı") tarafından kaleme alındı. Yönetmen koltuğunda ise ilk üç "Çılgın Hırsız" ve ilk "Minyonlar" filmlerini de yöneten Akademi Ödülü adayı Pierre Coffin oturacak. Coffin, Minyonlar'ın seslendirmelerini de yapmaya devam edecek.

Filmin yapımcılığını ise Illumination'ın kurucusu ve CEO'su Chris Meledandri ve Bill Ryan ("Süper Mario Bros. Filmi") üstlenecek.

Kurtlar Vadisi Dizisinin Yıldızından Yeni Dizi... ATV ile Anlaşma Sağlandı Kurtlar Vadisi Dizisinin Yıldızından Yeni Dizi... ATV ile Anlaşma Sağlandı
Muhammed Ali'nin Hayatı Dizi Oluyor: Efsane Boksörü Canlandıracak Aktör Belli Oldu Muhammed Ali'nin Hayatı Dizi Oluyor
Phaselis Antik Kenti'nde Ziyaretçi Yönetim Planı Oluşturulacak Phaselis Antik Kenti'nde Ziyaretçi Yönetim Planı Oluşturulacak
Çöpe Atıp Zarara Girmeyin! İçinden 18-22-24 Ayar Altın Çıkıyor Çöpe Atıp Zarara Girmeyin! İçinden 18-22-24 Ayar Altın Çıkıyor
ÇOK OKUNANLAR
Muhalefet Partilerinden 7 Vekil AKP'ye mi Geçiyor? Muhalefet Partilerinden 7 Vekil AKP'ye mi Geçiyor?
Milyonlarca Çalışan Bekliyor Ama... İşte Asgari Ücrete Ara Zam Yapılmamasının Nedeni İşte Asgari Ücrete Zam Yapılmamasının Nedeni
Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 Yıl Önceki Paylaşımı Gündem Oldu Akımdan Ölen Kişinin Paylaşımı Gündem Oldu
Türkiye Bu Olayı Konuşuyor! 'Elektrik Akımı' Faciası Göz Göre Göre Mi Geldi? 'Elektrik Akımı' Faciası Göz Göre Göre Mi Geldi?
Ülkü Ocakları'na Bağlı Trol Hesapları O İsim Yönetiyormuş! 'Solcu Gözüyle Yazıyorum' Ülkü Ocakları'na Bağlı Trol Hesapları O İsim Yönetiyormuş!