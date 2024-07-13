Minyonlar 3'ün Vizyon Tarihi Belli Oldu

Universal ve Illumination, sevilen animasyon serisi "Minyonlar"ın üçüncü filmini resmen duyurdu! 30 Haziran 2027'de vizyona girecek olan filmde, yaramaz sarı minyonlar yepyeni maceralara atılacak.

Beyazperde'nin haberine göre, filmin senaryosu Brian Lynch ("Minyonlar", "Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı") tarafından kaleme alındı. Yönetmen koltuğunda ise ilk üç "Çılgın Hırsız" ve ilk "Minyonlar" filmlerini de yöneten Akademi Ödülü adayı Pierre Coffin oturacak. Coffin, Minyonlar'ın seslendirmelerini de yapmaya devam edecek.

Filmin yapımcılığını ise Illumination'ın kurucusu ve CEO'su Chris Meledandri ve Bill Ryan ("Süper Mario Bros. Filmi") üstlenecek.