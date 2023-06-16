Marvel, Star Wars ve Avatar filmlerinin yeni vizyon tarihleri açıklandı

Box Office Türkiye'ye göre Yeni durumla beraber açıklananlara göre Avatar 3 filmi 19 Aralık 2025'te, Avatar 4 21 Aralık 2029'da, son film Avatar 5 ise 19 Aralık 2031 tarihinde gösterime girecek. Bu tabloya göre son Avatar filmi, gişe rekorları kıran ilk Avatar filminden 22 yıl sonra gelmiş olacak.

Takvim revizyonunda Moana filminin 27 Haziran 2025'te yayınlanacağı dikkat çekti.

Henüz ismi açıklanmayan yeni Star Wars filmi ise 18 Aralık 2026'da vizyona girecek. Aynı yıl için konuşulan, yine henüz isimlerine dair detay verilmeyen iki Star Wars filmlerinden birinin tarihi 19 Aralık 2025'ten 22 Mayıs 2026'ya alınırken; diğer filmin ise 17 Aralık 2027'de gösterime gireceği açıklandı.

Yapımcılığını Ridley Scott'ın yapacağı, yönetmenliğini Fede Alvarez'in üstlendiği yeni Alien filmi ise 16 Ağustos 2024'te vizyona girecek.

Vizyon tarihinde değişiklik yaşayan yapımlar arasında, Blade ve Thunderbolts'un çekimlerinin ertelenmesi ile Marvel Sinematik Evreninin geri kalanında da dalgalanma etkisi yaşandı.

İlk olarak Deadpool 3 filmi, 8 Kasım 2024'ten 3 Mayıs 2024'e alındı.

Captain America: Brave New World 3 Mayıs 2024'ten 26 Temmuz 2024'e, Thunderbolts 20 Aralık 2024'e, Blade 14 Şubat 2025'e Fantastik Four ise 2 Mayıs 2025'a alındı.

Avengers: The Kang Dynasty isimli devam filmi ise 1 Mayıs 2026'ya, Avengers: Secret Wars filmi ise 7 Mayıs 2027'ye alındı.

Yaratım sürecindeki gecikmeler ve halihazırda süren Yazarlar Birliği grevi, vizyon takviminin büyük bir kısmının elden geçirilme nedenlerinden biri olarak sunuldu.