Glenda Jackson yaşamını yitirdi!

Jackson ile yıllarca beraber çalışan oyuncu yönetmeni Lionel Larner, oscar ödüllü İngiliz oyuncu Glenda Jackson'ın yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Glenda Jackson yaşamını yitirdi!

İngiliz sinemasının kült filmlerindeki rolüyle tanınan oyuncu ve eski milletvekili Glenda Jackson, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Jackson ile yıllarca beraber çalışan oyuncu yönetmeni Lionel Larner, yazılı açıklamasında, ünlü oyuncunun kısa bir hastalık geçirdikten sonra bu sabah ailesinin refakatinde yaşamını yitirdiğini bildirdi.

'THE GREAT ESCAPER' FİLMİNİN ÇEKİMLERİNİ TAMAMLADI

Larner, Jackson'ın en son Irene Jordan rolünü canlandırdığı "The Great Escaper" filminin çekimlerini tamamladığını aktardı.

AVAM KAMARASI'NA GİRMİŞTİ

"Women in Love" ve "A Touch of Class" filmleriyle Akademi Ödülleri'ne değer görülen Jackson, 1992'deki genel seçimlerde İşçi Partisi'nin Hampstead ve Highgate adayı olarak Avam Kamarası'na girmişti.

JACKSON'IN EN BEĞENİLEN FİLMLERİ

"Mary, Queen of Scots", "Elizabeth Is Missing", "Hopscotch" ve "Sunday Bloody Sunday", Jackson'ın en beğenilen filmleri arasında.

Kaynak: Gerçek Gündem

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